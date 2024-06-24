Диетолог назвала ягоды, которые помогут похудеть

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Чтобы легче и быстрее сбросить лишний вес, можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.
«С целью снижения массы тела или коррекции фигуры хорошо устраивать разгрузочные дни с использованием только одного или двух-трех продуктов. Земляника – низкокалорийный продукт и в сочетании с голубикой прекрасно подходит для разгрузочного дня. Количество употребляемых ягод при этом, безусловно, надо дозировать. Для взрослого человека это от 1,5 до 1,8 кг в день, распределенных на шесть-восемь приемов», — рассказала Королева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
Она уточнила, что в разгрузочный день необходимо пить не менее 2,5 литра воды, тогда снижение веса будет очевидным.
Специалист пояснила, что земляника стимулирует работу кишечника, богата витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Также эта ягода способна оказывать профилактическое действие и предотвращать простудные заболевания. При этом людям с аллергией и детям стоит употреблять землянику с осторожностью.
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