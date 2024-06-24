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Диетолог назвала ягоды, которые помогут похудеть

Диетолог Королёва: можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике
24 июня 2024, 10:23
Фото: iStock/Yasonya

Фото: iStock/Yasonya

Чтобы легче и быстрее сбросить лишний вес, можно устраивать разгрузочные дни на голубике и землянике. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор Федерального медико-биологического агентства, диетолог Маргарита Королева.
«С целью снижения массы тела или коррекции фигуры хорошо устраивать разгрузочные дни с использованием только одного или двух-трех продуктов. Земляника – низкокалорийный продукт и в сочетании с голубикой прекрасно подходит для разгрузочного дня. Количество употребляемых ягод при этом, безусловно, надо дозировать. Для взрослого человека это от 1,5 до 1,8 кг в день, распределенных на шесть-восемь приемов», — рассказала Королева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

Она уточнила, что в разгрузочный день необходимо пить не менее 2,5 литра воды, тогда снижение веса будет очевидным.



Специалист пояснила, что земляника стимулирует работу кишечника, богата витаминами, минералами и растительной клетчаткой. Также эта ягода способна оказывать профилактическое действие и предотвращать простудные заболевания. При этом людям с аллергией и детям стоит употреблять землянику с осторожностью.

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Подмосковный педиатр Цуркин перечислил правила поведения с детьми в грозу
21 июня 2024, 21:16

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сильные дожди с грозами могут застать взрослых с детьми врасплох. Это может случиться и на прогулке, и на пляже, и транспорте. Как вести себя во время грозы, рассказал врач-педиатр НИКИ детства Георгий Цуркин.
«Если гроза застала вас с детьми на улице, немедленно прекратите подвижные игры и идите домой. Если до дома далеко, ни в коем случае не прячьтесь под одиноко стоящим деревом – в высокие деревья чаще всего попадает молния. Держитесь подальше от линий электропередачи, столбов, электропроводки и антенн», – посоветовал врач, слова которого приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоит избегать и открытых мест – пляжей, лесных опушек, пустырей и полей.
«Если вы в воде, немедленно выходите – плавать в грозу опасно. Грозу лучше всего пережидать в автомобиле. Его корпус служит экраном от электрического разряда, а попадание молнии рядом с машиной не повредит пассажирам, так как покрышки не пропустят электричество внутрь», – продолжил Цуркин.
Если стихия застала на природе, оптимальным местом для того, чтобы переждать грозу, может стать низина, яма или овраг. Безопасно будет также в зарослях кустарника или в скоплении небольших деревьев.

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Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с пересаженной печенью
21 июня 2024, 15:43

Фото: Istockphoto / Motortion

Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии им. В. Краснопольского помогли стать матерью 39-летней пациентке с пересаженной печенью. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОНИИАГ была направлена женщина с редким наследственным заболеванием – болезнью Вильсона-Коновалова. Она вызвала необратимые изменения внутренних органов. Несколько раз женщина перенесла смертельно опасные осложнения. Всё это вызвало в 2013 году необходимость пересадки печени и пожизненного лечения для подавления нежелательных реакций организма.
«Несколько раз во время беременности у пациентки возникала угроза преждевременных родов. Однако благодаря слаженной работе акушеров-гинекологов, трансплантологов, кардиологов и неврологов женщина родила с помощью кесарева сечения здорового малыша», – рассказала заведующая по здравоохранению акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Екатерина Магилевская.
По её словам, на свет появился здоровый мальчик весом 3120 г и ростом 50 см. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.

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#минздрав мо
#здоровье
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#роды
#беременность
#акушерство
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье спасли женщину с тяжелой аллергией на препараты от ОРВИ
21 июня 2024, 14:21

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ спасли женщину с тяжелой формой аллергической реакции на препараты от ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В отделение дерматовенерологии за помощью обратилась 28-летняя девушка. Она жаловалась на резкое повышение температуры до 39°С, а также на появление на коже яркой эритемы.

В ходе осмотра у неё диагностировали токсический эпидермальный некролиз, также известный как синдром Лайелла. Девушку экстренно госпитализировали в отделение реанимации.

«Синдром Лайелла — опасное заболевание, которое может привести к летальному исходу. За короткий период времени состояние пациентов становится крайне тяжёлым. Одной из причин развития синдрома является аллергическая реакция на лекарственные препараты. В случае с этой пациенткой, причиной стал нестероидный противовоспалительный препарат, который она принимала для лечения ОРВИ. Такая реакция организма обусловлена генетической предрасположенностью человека к различным аллергическим реакциям», — объяснила завотделением дерматовенерологи Елена Зенкевич.

В реанимации пациентке провели лечение, включающее кортикостероидные гормоны, плазмаферез для очищения крови и инфузионную терапию для восстановления водно-солевого баланса. Благодаря этому удалось остановить развитие опасного заболевания в первые сутки и добиться практически полного заживления эрозий в течение трёх недель.

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Россиянам назвали симптомы рака почки
Онкоуролог Одегнал: рак почки чаще развивается у людей старше 50 лет
21 июня 2024, 13:33

Фото: iStock/Staras

Рак почки обычно развивается у людей старше 50 лет. Мужчины страдают этим недугом, однако в последнее время учащаются случаи заболевания женщин. Об этом рассказал врач-онкоуролог «СМ-Клиника» Антон Одегнал.
Почечно-клеточная карцинома (опухоль) проявляет крайнюю агрессию по отношению к почечной ткани и может быстро метастазировать в соседние органы, преимущественно в надпочечники, легкие, печень и кости. В легком метастазы легко обнаруживаются при проведении КТ или рентгена.

«Метастазы в печень по мере своего развития вызывают у больного сильную боль в правом подреберье, повышенную утомляемость и потерю веса. В некоторых случаях у пациентов наблюдается лихорадочное состояние. Опасность печеночных метастазов в том, что они быстро распространяются по органу и вызывают тяжелую интоксикацию организма», — рассказал Одегнал в разговоре с «Газетой.Ru».

На ранней стадии почечно-клеточная карцинома развивается бессимптомно. Однако врач рекомендовал обратить внимание на наличие крови в моче. Именно это является самым первым признаком начинающегося онкологического процесса в почках. Также больной может испытывать боли разной локализации. Однако это происходит уже при метастазировании опухоли.

На поздней стадии рака возникает отечность конечностей. Опухолевая интоксикация организма может проявляться повышенной температурой тела, нарушением работы печени, сильным похудением.

Одегнал призвал россиян тщательно следить за своим здоровьем и незамедлительно обращаться к врачу в случае тревожных сигналов со стороны организма.

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В выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 34 парках
21 июня 2024, 12:26

Фото: iStock/Amorn Suriyan

Выездные бригады врачей будут проводить профилактические осмотры всех желающих в 34 парках Московской области в ближайшие выходные — 22 и 23 июня, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проводится в Подмосковье с начала лета, за июнь этой возможностью воспользовались уже около двух тысяч человек, отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.

«Это очень удобный формат, позволяющий получить консультацию врача в короткие сроки, на свежем воздухе и без посещения поликлиники», — добавил Сапанюк.
Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой надо будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на региональном портале «Здоровье».

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#медосмотр
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
#здравоохранение
#медицина
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Нарколог Холдин предупредил о смертельной опасности спорта после вечеринки
21 июня 2024, 11:42

Фото: iStock/Vyacheslav Dumchev

Спортивная тренировка после вечеринки с алкоголем может привести к инфаркту и даже к летальному исходу, об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Сейчас набирает популярность тренд на здоровый образ жизни и спорт. И есть люди, которые считают, что физическая активность может перекрыть тот вред, который они наносят себе алкоголем. Но достичь такого равновесия вряд ли получится», — заявил Холдин.
Он пояснил, что алкоголь даёт сильную нагрузку на все органы и системы человеческого тела. Если, не дав времени на восстановление, добавить к этому ещё и спортивную нагрузку, можно нанесли себе сильный вред.

«От чрезмерной нагрузки страдает сердечно-сосудистая система, могут быть скачки давления. Все это может привести к сердечно-сосудистой катастрофе — инфаркту или внезапной смерти», — предупредил нарколог.
Он также напомнил, что нет безопасных для организма доз спиртного. Поэтому желающим вести по-настоящему здоровый образ жизни следуют полностью исключить алкоголь.

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#нарколог
#алкоголь
#спорт
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#опасность
#минздрав мо
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В Подмосковье заработало почти 60 единиц тяжелого медоборудования
21 июня 2024, 11:02

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 60 единиц тяжелого медоборудования ввели в работу в Подмосковье с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницах Московской области продолжается процесс оснащения современным медицинским оборудованием, включая тяжёлые аппараты.

«С начала года в больницы региона поступило 59 единиц тяжёлого медицинского оборудования — это магнитно-резонансные томографы, компьютерные томографы, маммографы, флюорографы и рентгеновские аппараты. Это оборудование обеспечит доступную и качественную диагностику для пациентов», — поделалась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

Оборудование поступило в другие больницы региона, такие как Мытищинская, Электростальская, Люберецкая, Чеховская, Дмитровская, Наро-Фоминская, Воскресенская и Солнечногорская. Медицинская техника была закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#техника
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Стало известно количество госпитализированных с ботулизмом в регионах России
Мурашко: 301 человек госпитализированы с ботулизмом, 43 на ИВЛ
20 июня 2024, 16:02

Фото: iStock/sudok1

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стационарах с ботулизмом находится 301 человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».
По его словам, 43 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, потому что дышать они самостоятельно не могут. Он рассказал, что лекарства для лечения больных есть в достаточном объеме. Министр отметил, что был разработан новый препарат для лечения ботулизма. Его клинические исследования начнутся в ближайшее время.

Ботулизм это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсином Clostridium botulini, который поражает нервную систему организма.
Признаки ботулизма: синдром общей инфекционной интоксикации, неврологические синдромы, поражение ЖКТ (гастрит, энтерит). Он может привести к летальному исходу.

Вспышка заболеваний была зафиксирована на прошедших выходных в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Все пострадавшие ели салат с тунцом, фасолью и яблоком ООО «Гастропорт» и лобио ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке, изготовителями которой были общество с ограниченной ответственностью «Локалкитчен» и общество с ограниченной ответственностью «САВОН-К».

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Названы причины переизбытка железа в организме
20 июня 2024, 15:16

Фото: iStock/Shidlovski

Переизбыток ферритина в крови может указывать на пять заболеваний. Подробнее рассказала рассказала педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловского ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.
«Острые и хронические заболевания, связанные с поражением печеночных клеток, могут вызвать переизбыток железа в крови. Такие процессы происходят при гепатитах, циррозе, алкогольном поражении печени. Также к этому приводят онкологические заболевания: острый миелобластный и лимфобластный лейкоз, рак молочной железы, лимфогранулематоз», – рассказала Галафаст в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, повышенный уровень ферритина в крови может быть из-за наследственного заболевания - гемохроматоза. При этом заболевания системная красная волчанка и ревматоидный полиартрит могут привести к переизбытку ферритина в организме, заключила эксперт.

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