Стало известно, как выросли цены на сезонные ягоды в России

Фото: iStock/DenisMArt
В среднем летние сезонные ягоды подорожали на 8-16% по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование аналитиков АТОЛ.
«Наибольший рост медианной стоимости за 1 кг наблюдается у малины и вишни. В среднем за них в магазине россияне заплатят 783 руб. и 486 руб. соответственно, что на 16% выше показателей июня 2023 года. На 15% выросла цена на клубнику», — приводит данные исследования «Газета.Ru».Уточняется, что средняя стоимость клубники составляет около 551 рубля за один кг.
Кроме того, на 12% подорожали ежевика, смородина и черешня. В июне килограмм ежевики стоит 996 руб., а смородины — 563 руб. При этом за черешню придется отдать около 509 руб.
Меньше всего подорожала голубика – всего на 8%. Купить килограмм этой ягоды можно за 988 руб.
Читайте также:
Россиянам пояснили причину роста цен на картофель
В России ожидается снижение цен на социально значимые продукты
Население ожидает ускорения роста цен
Элина Позднякова