Диетолог назвала завтраки, приносящие вред здоровью

Фото: iStock/monticelllo
Бутерброды и хлопья на завтрак могут принести вред здоровью. Подробнее о вредных завтраках рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», к.м.н. Оксана Михалева.
По словам специалиста, бутерброды с колбасой, сливочным маслом и сыром являются не лучшим завтраком. Эти продукты очень калорийны, но обладают низкой нутритивной ценностью. Михалева пояснила, что такой завтрак быстро насытит организм, однако ненадолго. Уже через пару часов снова захочется есть. Кроме того, такое питание может спровоцировать дисбиоценоз кишечника, хронические запоры и другие проблемы с пищеварением.
Также не стоит завтракать хлопьями, подушечками и мюсли. Они готовятся с использованием растительного масла и сахара. От этих продуктов лучше полностью отказаться, считает диетолог. Если сделать этого не получается, то при выборе подобных продуктов следует внимательно изучать состав.
Яичница с беконом также не являются продуктами для полезного завтрака. По словам Михалевой, бекон очень жирный, а жаренное в масле яйцо является источником лишних калорий и жиров. Такой завтрак быстро насытит, однако приведёт к увеличению массы тела и повысит риск желчнокаменной болезни.
Лучше всего съесть яйцо пашот или омлет с овощами и кусочком цельнозернового хлеба, заключила диетолог.
Читайте также:
Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака
Диетолог Круглова объяснила, как питаться в офисе без вреда для фигуры
Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака
«Альтернатива классическому бутерброду — полезный бутерброд. Если взять хлеб цельнозерновой, отрубной или из муки 2-го сорта, запеченное в духовке мясо индейки со специями, добавить овощи, творожный сыр, то такой завтрак будет и сытным, и полезным», — рассказала Михалева в интервью «Газете.Ru».
Также не стоит завтракать хлопьями, подушечками и мюсли. Они готовятся с использованием растительного масла и сахара. От этих продуктов лучше полностью отказаться, считает диетолог. Если сделать этого не получается, то при выборе подобных продуктов следует внимательно изучать состав.
Яичница с беконом также не являются продуктами для полезного завтрака. По словам Михалевой, бекон очень жирный, а жаренное в масле яйцо является источником лишних калорий и жиров. Такой завтрак быстро насытит, однако приведёт к увеличению массы тела и повысит риск желчнокаменной болезни.
Лучше всего съесть яйцо пашот или омлет с овощами и кусочком цельнозернового хлеба, заключила диетолог.
Читайте также:
Диетолог Журавлева перечислила основные правила здорового завтрака
Диетолог Круглова объяснила, как питаться в офисе без вреда для фигуры
Биолог назвала овощи и фрукты, снижающие риск развития рака
Элина Позднякова