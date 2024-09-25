Диетолог Басова рассказала о необходимости витамина С в рационе ребёнка

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Витамин C является одним из ключевых союзников в борьбе с вирусными заболеваниями. Он способствует усвоению железа детским организмом с ранних лет, что важно для правильного развития ребёнка. Витамин C также укрепляет иммунитет, позволяя организму противостоять вирусам во время эпидемий ОРВИ и гриппа. Кроме того, аскорбиновая кислота обеспечивает нормальное функционирование соединительной и костной тканей ребёнка.
Продукты, содержащие ценный витамин, должны быть в ежедневном рационе ребёнка, так как организм не способен накапливать этот нутриент. Однако витамин С разрушается при варке и тушении. Поэтому при термической обработке следует закрывать кастрюлю или сковороду крышкой. Не рекомендуется использовать металлические лопатку и половник.«Витамин С или аскорбиновая кислота действительно принимает участие во множестве биохимических процессов организма. Недостаток этого нутриента приводит к проблемам с деснами, а у младенцев может вызвать замедление роста. Прежде всего необходимо, чтобы витамин С поступал в детский организм с растительной пищей. Продукты, богатые витамином С: шиповник, смородина, облепиха, петрушка, укроп, брюссельская, белокочанная или цветная капуста, болгарский перец, яблоки, ананасы и, конечно, цитрусовые», — рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
Что касается аскорбиновой кислоты в форме таблеток или мармелада, содержащей глюкозу и другие сахара, то не стоит злоупотреблять ею. Дозировка должна определяться индивидуально в соответствии с возрастом, и перед началом приёма необходимо проконсультироваться с врачом. Лучше принимать таблетированную форму витамина C в первой половине дня между приёмами пищи, если это было прописано специалистом.«При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода. Продукты лучше закладывать уже в кипящую, подсоленную воду. Капусту помещают в кипящую воду по частям, чтобы вода сразу закипала вновь, и варят только до готовности, не переваривая. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина. Поэтому овощи и фрукты желательно есть свежими», — добавила специалист.
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