«Расслабит кишечник»: Диетолог раскрыла, кому нельзя есть свеклу

Женское либидо является важным аспектом здоровья и благополучия, который может меняться под влиянием различных факторов. О том, какие привычки могут влиять на либидо и как его поддерживать, рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.