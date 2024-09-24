«Расслабит кишечник»: Диетолог раскрыла, кому нельзя есть свеклу

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Свекла – продукт, без которого невозможно представить любимые блюда россиян: борщ, селедка под шубой, винегрет. Однако кто-то употребляет корнеплод в сыром виде. Как полезнее для организма, и кому употреблять свеклу не стоит?
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог Марина Черняева в беседе с «Радио 1» сообщила, что свекл есть нужно, но в умеренных количествах.
По ее словам, свекла обладает низкой калорийностью, что тоже является плюсом, однако имеет в своем составе 90-99% сахарозы, поэтому людям с лишним весом и диабетом нужно быть осторожным в ее употреблении.
Диетолог отметила, что свеклу не стоит есть килограммами, потому что в ней содержится фермент, который может негативно влиять на слизистую желудка.
Она добавила, что в рационе детей свекла должна быть тоже в ограниченных количествах.
По ее рекомендациям, свеклу лучше всего мариновать и ферментировать, тогда в организме «поселятся всевозможные полезные ферменты».
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«Свекла содержит много витаминов и микроэлементов, в ней есть органические кислоты: щавелевая и уксусная. Также она богата антиоксидантами и железом, поэтому ее можно употреблять при очень большом количестве заболеваний. Корнеплод может положительно влиять на артериальное давление и улучшать текучесть крови и пищеварение. Но не надо использовать свеклу и ее сок как лечебное средство, это может быть просто помощь в базовой терапии», — объяснила эксперт.
По ее словам, свекла обладает низкой калорийностью, что тоже является плюсом, однако имеет в своем составе 90-99% сахарозы, поэтому людям с лишним весом и диабетом нужно быть осторожным в ее употреблении.
Диетолог отметила, что свеклу не стоит есть килограммами, потому что в ней содержится фермент, который может негативно влиять на слизистую желудка.
«Может даже привести к обострению гастрита. Четких норм нет, но лучше съедать не больше половины или одного небольшого корнеплода за раз. И точно не каждый день, потому что все те же полезные кислоты могут оказать негативный эффект, например, обострить заболевания суставов», — подчеркнула специалист.
Она добавила, что в рационе детей свекла должна быть тоже в ограниченных количествах.
«Детям свеклу нужно аккуратно предлагать. В борще и винегрете — пожалуйста, но в умеренных количествах. У детей свекла может сильно расслабить кишечник», — уточнила врач.
По ее рекомендациям, свеклу лучше всего мариновать и ферментировать, тогда в организме «поселятся всевозможные полезные ферменты».
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Анастасия Бондарева