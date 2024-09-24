Врач-педиатр Ряскова рассказала об ответственном отношении к сердцу и мерах профилактики

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Сердце — это не только мышца, которая перекачивает кровь по нашим сосудам, но и символ жизни, эмоций и здоровья. От состояния сердечно-сосудистой системы зависит наше самочувствие, качество жизни и её продолжительность.
«Если нет врожденной патологии, нет отягощенной наследственности, то проблемы с сердцем у человека часто наступают в результате привычек, сформированных с детства. Это и пристрастие к вредной пище, избыток в рационе мучного, жирного, жареного, перекусы фастфудом, увлечение вейпами, малоподвижный образ жизни, избыточная масса тела», — отметила заведующий кабинетом врача-педиатра участкового Детской поликлиники N2 МОЦОМДа, врач-педиатр Елена Ряскова.
Педиатр рекомендует правильное питание для поддержания здоровья сердца: употребление большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного белка. Овсянка, гречка и цельнозерновой хлеб содержат клетчатку, которая помогает контролировать уровень холестерина.
Регулярная физическая активность также важна для поддержания здоровья сердца. Необходимо ежедневно двигаться: ходить, бегать, плавать, кататься на велосипеде или заниматься в спортзале. Даже 30 минут зарядки в день могут значительно улучшить работу сердца.
Читайте также:
Названы продукты, вызывающие рак поджелудочной железы
Врач Поздняков рассказал, как отличить грипп от ОРВИ
Врач назвала основные причины мигрени
Дайана Хусинова