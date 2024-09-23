Гинеколог перечислила привычки, уничтожающие женское либидо

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Женское либидо является важным аспектом здоровья и благополучия, который может меняться под влиянием различных факторов. О том, какие привычки могут влиять на либидо и как его поддерживать, рассказала врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова.
По ее словам, питание играет важную роль в общем состоянии здоровья, включая либидо. Жирная пища и профицит калорий могут привести к набору лишнего веса и развитию хронических заболеваний, что негативно сказывается на либидо. Казакова порекомендовала женщинам употреблять больше овощей и фруктов, орехи, семена, нежирное мясо и рыбу. Кроме того, обязательно соблюдать питьевой режим.
Еще одним фактором, который может сильно влиять на психологическое здоровье и снижать половое влечение, является стресс. Тревога, депрессия и низкая самооценка могут существенно снижать либидо. Чтобы справиться с таким состоянием, врач порекомендовала практиковать релаксацию и медитацию, а также заниматься любимыми хобби и увлечениями. Также не стоит стесняться обращаться к психологам или психотерапевтам.
Казакова также отметила, что негативно сказываться на уровне энергии и настроении, что подавляет либидо, могут недосып и некачественный сон. Поэтому важно создать комфортные условия для сна. Кроме того, эксперт добавила, что перед сном не стоит пить кофе и алкоголь.
Таким образом, специалист отметила, что при комплексном подходе можно легко улучшить качество жизни и повысить уровень либидо.
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«Малоподвижный образ жизни может привести к ухудшению физической формы и снижению уровня энергии. Это, в свою очередь, может снизить либидо. Рекомендации по этому поводу: регулярные занятия спортом, такие как плавание, йога или фитнес, ускоряют обмен веществ и повышают уровень эндорфинов; старайтесь выделять хотя бы 30 минут в день на физическую активность», — пояснила Казакова в беседе с «Газетой.Ru».
Еще одним фактором, который может сильно влиять на психологическое здоровье и снижать половое влечение, является стресс. Тревога, депрессия и низкая самооценка могут существенно снижать либидо. Чтобы справиться с таким состоянием, врач порекомендовала практиковать релаксацию и медитацию, а также заниматься любимыми хобби и увлечениями. Также не стоит стесняться обращаться к психологам или психотерапевтам.
Казакова также отметила, что негативно сказываться на уровне энергии и настроении, что подавляет либидо, могут недосып и некачественный сон. Поэтому важно создать комфортные условия для сна. Кроме того, эксперт добавила, что перед сном не стоит пить кофе и алкоголь.
Таким образом, специалист отметила, что при комплексном подходе можно легко улучшить качество жизни и повысить уровень либидо.
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Элина Позднякова