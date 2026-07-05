Гастроэнтеролог назвал сорт чая, который помогает снижать холестерин и сахар в крови
Пуэр — особенный китайский чай с глубоким ферментированным вкусом и выраженным тонизирующим эффектом. В беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов сообщил, что пуэр также снижает холестерин и сахар в крови.
В пуэре кофеин связан с танинами, благодаря чему происходит постепенное и плавное высвобождение кофеина, что обеспечивает мягкое тонизирующее действие без резких колебаний. Кроме того, этот напиток способствует снижению уровня холестерина и сахара в крови, подчеркнул медик.
Активные компоненты пуэра оказывают положительное влияние на уровень липидов в крови, что особенно важно для людей с гиперлипидемией. Употребление пуэра также помогает контролировать уровень сахара, и это действие считается безопасным, отметил врач.
Рекомендуется пить пуэр регулярно, но не более двух-трех чашек в день. Оптимальное время для этого — первая половина дня, а вечернее чаепитие лучше избегать, добавил Белоусов.
Важно помнить, что пуэр не следует употреблять на голодный желудок, а также при обострении гастрита с повышенной кислотностью, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при серьезных заболеваниях печени.
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