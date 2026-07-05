Гастроэнтеролог назвал сорт чая, который помогает снижать холестерин и сахар в крови

05 июля 2026, 12:14

Врач Белоусов: пуэр эффективно помогает снижать холестерин и сахар в крови

Фото: iStock/Solovyova

Пуэр — особенный китайский чай с глубоким ферментированным вкусом и выраженным тонизирующим эффектом. В беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов сообщил, что пуэр также снижает холестерин и сахар в крови.