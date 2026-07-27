Диетолог ответила, как не переесть за шведским столом
Шведский стол во время отпуска таит в себе скрытую угрозу для пищеварения: обилие блюд провоцирует переедание, что чревато тяжестью, изжогой и тошнотой. Как предупредила врач-диетолог Оксана Михалева, регулярные срывы могут привести к набору веса, нарушению обмена веществ и серьезной нагрузке на печень с поджелудочной железой.
Чтобы избежать негативных последствий, эксперт рекомендует придерживаться «правила тарелки»: наполовину заполнять ее овощами, а оставшееся пространство делить поровну между белком и сложными углеводами, пишет life.ru. Такой баланс ускоряет насыщение и помогает держать порции под контролем. При этом, если хочется попробовать все деликатесы, стоит брать буквально по несколько кусочков каждого блюда — это разнообразит меню без вреда для ЖКТ.
Кроме того, Михалева советует не торопиться за столом: сигнал о сытости достигает мозга лишь спустя 20 минут после старта трапезы. Медленная еда автоматически снижает количество съеденного. Десерты же лучше сдвинуть в самый конец обеда, так как простые сахара дают лишь ложное ощущение сытости и быстро провоцируют новый голод.
Главный совет врача — внимательно слушать организм. При первых признаках насыщения тарелку лучше отставить: со временем чувство сытости усилится, а попытка «доесть лишнее» грозит перенасыщением и резким ухудшением самочувствия.
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