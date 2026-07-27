Диетолог ответила, как не переесть за шведским столом

27 июля 2026, 11:25

Диетолог Михалева: от переедания поможет «метод тарелки»

Фото: istockphoto/fyb

Шведский стол во время отпуска таит в себе скрытую угрозу для пищеварения: обилие блюд провоцирует переедание, что чревато тяжестью, изжогой и тошнотой. Как предупредила врач-диетолог Оксана Михалева, регулярные срывы могут привести к набору веса, нарушению обмена веществ и серьезной нагрузке на печень с поджелудочной железой.