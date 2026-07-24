Диетолог назвал лучшую еду для пляжного отдыха
Диетолог Пабло Охеда заявил, что питание во время пляжного отдыха должно отличаться от привычного рациона. Об этом он сообщил в беседе с изданием Deia.
Специалист советует вместо выпечки и продуктов глубокой переработки брать на пляж для перекуса орехи, кокос, огурцы, помидоры, морковь, оливки, болгарский перец и корнишоны. По словам диетолога, эти хрустящие продукты обеспечивают длительное чувство сытости.
Он отметил, что во время пляжного отдыха важно поддерживать оптимальный уровень гидратации. В этом помогут арбуз, дыня, вишня, персики, виноград, киви и другие красные ягоды.
В ланч-бокс стоит добавить и источник белка, например, тунец, мидии, анчоусы, сардины, курицу, креветки, ветчину, сыр, яйца или лосось. В промежутках между основными приемами пищи можно побаловать себя мороженым, заключил Охеда.
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