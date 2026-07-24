Диетолог назвал лучшую еду для пляжного отдыха

24 июля 2026, 14:46

Диетолог Охеда: Вместо выпечки для перекуса стоит взять на пляж орехи

Фото: iStock/Lichtwolke

Диетолог Пабло Охеда заявил, что питание во время пляжного отдыха должно отличаться от привычного рациона. Об этом он сообщил в беседе с изданием Deia.