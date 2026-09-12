Врач назвал безопасную суточную норму инжира

12 сентября 2026, 12:30

Хирург Умнов: в сутки можно есть 150 граммов свежего инжира или 50 сушеного

Фото: istockphoto/Bertl12

Инжир способствует укреплению микрофлоры кишечника, помогает кроветворению и стимулирует нервную систему, а также может стать полноценной заменой конфетам. О пользе фрукта в разгар сезона его урожайности рассказал врач Александр Умнов.





По словам эксперта, в инжире содержатся клетчатка, калий, магний, железо, витамины группы B, витамин K и антиоксиданты, пишет «Газета.Ru». Благодаря такому составу фрукт оказывает комплексное воздействие на организм: улучшает пищеварение, поскольку клетчатка стимулирует перистальтику и работает как пребиотик, питая полезные бактерии кишечника.



Кроме того, инжир поддерживает сердечно-сосудистую систему: калий помогает регулировать давление, а в сочетании с магнием снижает риски нарушений. Фрукт также способствует кроветворению — железо в его составе полезно для профилактики анемии. Витамины группы B и магний поддерживают нервную систему и повышают стрессоустойчивость, а антиоксиданты защищают клетки от окислительного стресса.



При этом Умнов посоветовал быть особенно внимательными к свойствам инжира диабетикам и тем, кто принимает препараты, разжижающие кровь. Фрукт способствует кровяному разжижению, а еще содержит много сахара, поэтому его норму стоит рассчитывать.





«Включайте инжир в рацион умеренно. Для свежего оптимальна порция примерно 100-150 г (три-пять плодов) за раз, для сушеного — 30-50 г (три-четыре штуки) в день. Так вы получите от него только пользу», — заключил он.