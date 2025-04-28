Россиянам назвали продукты с чрезвычайно высоким содержанием «скрытой» соли

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Врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник рассказала, как можно снизить количество соли в своём рационе.
В день взрослому человеку рекомендуется употреблять менее пяти грамм соли. Избыточное употребление соли может повысить артериальное давление, увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
А вот в хлебе, печенье, консервах, сыре, овощных заготовках, чипсах и колбасных изделиях содержится не менее 7,6 граммов «скрытой» соли, отметила эксперт.
Колесник уточнила, что к продуктам с чрезвычайно высоким содержанием соли относятся супы быстрого приготовления, блюда азиатской кухни, шашлык и фастфуд.
В свою очередь врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «Москвой 24» заявила, что употребление сала снижает тягу к сладкому.
При этом она предупредила, что сало является очень калорийным продуктом, также в нем содержится много соли. Специалист посоветовала справляться с тягой к сладкому с помощью авокадо, жирной рыбы, оливкового масла, а также курицы, брокколи, моркови и различных фруктов.
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«Примерно 0,5 грамма соли естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 1,4 грамма соли приходится на «добавленную соль» во время приготовления пищи либо за столом», — пояснила Колесник в беседе с «Вечерней Москвой».
А вот в хлебе, печенье, консервах, сыре, овощных заготовках, чипсах и колбасных изделиях содержится не менее 7,6 граммов «скрытой» соли, отметила эксперт.
Колесник уточнила, что к продуктам с чрезвычайно высоким содержанием соли относятся супы быстрого приготовления, блюда азиатской кухни, шашлык и фастфуд.
В свою очередь врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «Москвой 24» заявила, что употребление сала снижает тягу к сладкому.
«Жиры, которыми богато сало, способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови и дают долгое насыщение. Таким образом, отказаться от сладостей становится проще», — пояснила Дюваль.
При этом она предупредила, что сало является очень калорийным продуктом, также в нем содержится много соли. Специалист посоветовала справляться с тягой к сладкому с помощью авокадо, жирной рыбы, оливкового масла, а также курицы, брокколи, моркови и различных фруктов.
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Элина Позднякова