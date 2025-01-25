Фитнес-тренер перечислил безопасные препараты для спортсменов

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Для эффективного набора мышечной массы существует множество безопасных спортивных добавок, таких как медленные и быстрые протеины, гейнеры, аминокислоты, глютамин и комплекс ВСАА. Об этом заявил фитнес-тренер Сергей Литовченко, подчеркнув, что злоупотреблять ими не стоит и тем более нельзя заменять ими еду.
Тем временем все больше набирает популярность система упражнений под названием пилатес. Многие считают ее идеальной тренировкой для проработки и задействования определенных частей тела, от корпуса до ног и рук, сообщает Pravda.Ru.
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«В большинстве таких препаратов содержится белок, уже расщепленный на аминокислоты — он быстро усваивается. То есть человеку вместо того, чтобы съесть 20 яиц, будет достаточно порции протеина. Но следует помнить, что это в первую очередь добавки. Увлекаться и заменять ими приемы пищи ни в коем случае не стоит», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем временем все больше набирает популярность система упражнений под названием пилатес. Многие считают ее идеальной тренировкой для проработки и задействования определенных частей тела, от корпуса до ног и рук, сообщает Pravda.Ru.
«Множество звезд первой величины, от Джастина Бибера до Марго Робби и Дэвида Бекхэма, по слухам, являются поклонниками этой практики. Дело в том, что польза от постоянной привычки заниматься пилатесом может быть бесчисленной: от улучшения осанки и гибкости до укрепления корпуса и снижения риска травм», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев