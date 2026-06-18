Кофе под запретом: врач дал советы выпускникам после ЕГЭ
После завершения экзаменационного сезона школьникам важно помочь организму восстановиться. Врач Евгений Носенко посоветовал пересмотреть привычный рацион, наладить сон и временно исключить бодрящие напитки, чтобы снизить последствия стресса.
Как заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Краснодаре Евгений Носенко, в первые недели после ЕГЭ стоит переключиться на восстановительный режим: нормализовать сон, скорректировать питание и убрать стимуляторы нервной системы — энергетики, крепкий чай и кофе. Эти меры не только помогут снизить уровень стресса, но и улучшат усвоение витаминов и минералов. В условиях хронического перенапряжения и недосыпа, накопившихся за время подготовки, организм тратит внутренние ресурсы с удвоенной силой.
«В первые недели после ЕГЭ важно перейти в режим восстановления: наладить режим сна, скорректировать питание, отказаться от стимуляторов нервной системы — энергетиков, крепкого чая и кофе. Эти меры помогут снизить уровень стресса, а также будут способствовать лучшему усвоению витаминов и минералов. В условиях хронического перенапряжения и сильного недосыпа, вызванного экзаменами, организм начинает расходовать внутренние резервы в ускоренном темпе», — поделился Носенко.Врач отметил, что в экзаменационный период быстрее всего истощаются запасы витаминов группы B, магния, цинка и витамина C. Именно дефицит этих элементов, по его словам, провоцирует усталость, апатию, подавленность и ослабление иммунитета.
«Через две-три недели после окончания экзаменов, когда пик стресса останется позади, но до полного восстановления будет еще далеко, не будет лишним пройти лабораторную диагностику и определить слабые места. Необходимо проверить уровень витаминов группы В, оценить концентрации цинка и магния, сдать анализ на витамин D. Можно пройти комплексное исследование на микроэлементы, чтобы получить всеобъемлющую картину недостатков и дефицитов», — заключил Носенко.