Кофе под запретом: врач дал советы выпускникам после ЕГЭ

18 июня 2026, 10:21

Врач Носенко посоветовал выпускникам отказаться от кофе после ЕГЭ

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

После завершения экзаменационного сезона школьникам важно помочь организму восстановиться. Врач Евгений Носенко посоветовал пересмотреть привычный рацион, наладить сон и временно исключить бодрящие напитки, чтобы снизить последствия стресса.





Как заявил NEWS.ru директор филиалов сети лабораторий KDL | Медскан в Краснодаре Евгений Носенко, в первые недели после ЕГЭ стоит переключиться на восстановительный режим: нормализовать сон, скорректировать питание и убрать стимуляторы нервной системы — энергетики, крепкий чай и кофе. Эти меры не только помогут снизить уровень стресса, но и улучшат усвоение витаминов и минералов. В условиях хронического перенапряжения и недосыпа, накопившихся за время подготовки, организм тратит внутренние ресурсы с удвоенной силой.

«В первые недели после ЕГЭ важно перейти в режим восстановления: наладить режим сна, скорректировать питание, отказаться от стимуляторов нервной системы — энергетиков, крепкого чая и кофе. Эти меры помогут снизить уровень стресса, а также будут способствовать лучшему усвоению витаминов и минералов. В условиях хронического перенапряжения и сильного недосыпа, вызванного экзаменами, организм начинает расходовать внутренние резервы в ускоренном темпе», — поделился Носенко.

«Через две-три недели после окончания экзаменов, когда пик стресса останется позади, но до полного восстановления будет еще далеко, не будет лишним пройти лабораторную диагностику и определить слабые места. Необходимо проверить уровень витаминов группы В, оценить концентрации цинка и магния, сдать анализ на витамин D. Можно пройти комплексное исследование на микроэлементы, чтобы получить всеобъемлющую картину недостатков и дефицитов», — заключил Носенко.