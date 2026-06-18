Разочарование пенсионеров: кроссворды — не лучшее хобби для мозга
Врач Изюмов рассказал, что увлечение кроссвордами для пожилых людей не эффективно
Регулярное разгадывание кроссвордов не помогает поддерживать мозг в тонусе пожилым людям. Чтобы нейронные связи продолжали формироваться, необходимы новые знания и необычные занятия, предупредил специалист.
Как заявил NEWS.ru заведующий отделением амбулаторной гериатрии РГНКЦ Пироговского университета, врач-гериатр, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов, сегодня существует множество вариантов когнитивного тренинга, но все они основаны на одном принципе: новые знания и навыки создают нейронные связи, и чем их больше, тем лучше. Однако повторение одного и того же действия такого эффекта не даёт.
«Например, кроссворды — самая частая ошибка. Если вы всю жизнь их разгадываете, то ваш мозг стал в этом настоящим экспертом, и для него такая задача — уже не тренировка, а привычная работа. Эффект будет минимальный», — предупредил Изюмов.По словам врача, наибольшую пользу приносит хобби, кардинально отличающееся от привычного образа жизни. Он привёл пример: если человек долгие годы проработал инженером, ему стоит попробовать рисование, лепку, игру на гитаре или изучение иностранного языка. Тем, кто всю жизнь занимался гуманитарными науками, специалист рекомендует обратить внимание на технические навыки.
«Даже новое исполнение привычных дел может дать эффект. Идите в магазин незнакомой дорогой. Переставьте вилки и ложки в другой ящик на кухне. Попробуйте чистить зубы левой рукой, если вы правша. Если увлекаетесь садоводством — посадите что-то новое. Любите готовить — освойте еще один рецепт. Даже самые маленькие изменения заставляют мозг формировать новые нейронные связи», — заключил Изюмов.