Разочарование пенсионеров: кроссворды — не лучшее хобби для мозга

18 июня 2026, 11:14

Врач Изюмов рассказал, что увлечение кроссвордами для пожилых людей не эффективно

Фото: iStock/perfectlab

Регулярное разгадывание кроссвордов не помогает поддерживать мозг в тонусе пожилым людям. Чтобы нейронные связи продолжали формироваться, необходимы новые знания и необычные занятия, предупредил специалист.





Как заявил NEWS.ru заведующий отделением амбулаторной гериатрии РГНКЦ Пироговского университета, врач-гериатр, терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Изюмов, сегодня существует множество вариантов когнитивного тренинга, но все они основаны на одном принципе: новые знания и навыки создают нейронные связи, и чем их больше, тем лучше. Однако повторение одного и того же действия такого эффекта не даёт.

«Например, кроссворды — самая частая ошибка. Если вы всю жизнь их разгадываете, то ваш мозг стал в этом настоящим экспертом, и для него такая задача — уже не тренировка, а привычная работа. Эффект будет минимальный», — предупредил Изюмов.

«Даже новое исполнение привычных дел может дать эффект. Идите в магазин незнакомой дорогой. Переставьте вилки и ложки в другой ящик на кухне. Попробуйте чистить зубы левой рукой, если вы правша. Если увлекаетесь садоводством — посадите что-то новое. Любите готовить — освойте еще один рецепт. Даже самые маленькие изменения заставляют мозг формировать новые нейронные связи», — заключил Изюмов.