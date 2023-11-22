«Старый дедовский способ»: Ученые нашли метод, предотвращающий тяжёлое течение ковида

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Ученые из Университета Тринити (США) провели исследования и обнаружили метод, который позволяет предотвратить развитие коронавируса в тяжелой форме. Выяснилось, что полоскание горла и промывание носа соленой водой помогут избежать усугубления болезни. Об этом пишет «АИФ».
В эксперимент привлекли 55 пациентов с подтвержденным кидом, которым предложили промывать нос и горло солевым раствором 4 раза в сутки на протяжении 14 дней. При этом у половины из них был слабый солевой раствор (треть чайной ложки на кружку теплой воды), а у других - концентрированный (чайная ложка соли с горкой). После чего контрольную группу составили почти 9400 человек, больных коронавирусом, которые не делали солевые полоскания.
Результаты продемонстрировали, что в первой группе, где использовали слабый солевой раствор, госпитализировали 18,5% заболевших. Во второй группе с высокой концентрацией раствора — 21,4% заболевших. А в контрольной группе пришлось госпитализировать 58,8% человек.
Эксперты заключили, что промывание носа и горла раствором с солью помогает вирусам выйти из носоглотки, а также уменьшает их попадание в легкие. За счет этого риск развития пневмонии снижается.
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Результаты продемонстрировали, что в первой группе, где использовали слабый солевой раствор, госпитализировали 18,5% заболевших. Во второй группе с высокой концентрацией раствора — 21,4% заболевших. А в контрольной группе пришлось госпитализировать 58,8% человек.
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Алина Юрчак