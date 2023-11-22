Российские учёные нашли новый метод восстановления барабанной перепонки

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Учёные Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) создали биодеградируемую мембрану для восстановления барабанной перепонки после травм.
Отмечается, что мембрана состоит из природных полимеров.
Как рассказала один из разработчиков Анастасия Крысоватая, в настоящее время при травматизации барабанной перепонки сейчас медики для её восстановления используют метод, который чревать высоким риском осложнения. При применении мембраны же такие риски уменьшаются.
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Как рассказала один из разработчиков Анастасия Крысоватая, в настоящее время при травматизации барабанной перепонки сейчас медики для её восстановления используют метод, который чревать высоким риском осложнения. При применении мембраны же такие риски уменьшаются.
«Мембрана позволяет ускорить заживление раны, снизить травматичность мирингопластики и риски возникновения рецидивов. Она ускоряет процесс операции: хирургу нужно всего лишь вырезать нужный кусочек мембраны и наложить на рану, не делая дополнительных разрезов для взятия аутотрансплантата», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Крысоватая.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева