Подмосковные врачи спасли подростку повреждённую петардой руку

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Кисть правой руки, повреждённую взрывом петарды, спасли 14-летнему подростку врачи Орехово-Зуевской больницы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Петарда взорвалась прямо в руке мальчика, в результате на ладони образовались рваные ожоговые раны размером до двух сантиметров, покрытые темно-серым налетом от пороховых газов.
Сейчас подростка выписали на амбулаторное лечение, раны заживают, но шрамы на руке останутся на всю жизнь.
Читайте также:
Боец Макс Топор посоветовал взять на крещенские купания валенки и шлёпки
Жители Подмосковья за год оформили онлайн более 430 тыс. медицинских справок
В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построят детско-взрослую поликлинику
«Мы обработали повреждённые места и наложили швы. К счастью для подростка, пострадали только мягкие ткани на одной руке, другие части тела, кости и нервы задеты не были. Функции руки не нарушены», — сказала заведующая детским отделением травматологии и ортопедии Раиса Борисова.
Сейчас подростка выписали на амбулаторное лечение, раны заживают, но шрамы на руке останутся на всю жизнь.
Читайте также:
Боец Макс Топор посоветовал взять на крещенские купания валенки и шлёпки
Жители Подмосковья за год оформили онлайн более 430 тыс. медицинских справок
В домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» построят детско-взрослую поликлинику
Лев Каштанов