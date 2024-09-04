Диетолог Пичугина назвала способы «поселить» в кишечнике полезную микрофлору

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Микрофлора кишечника участвует в формировании иммунитета и производит необходимые организму аминокислоты. Для того, чтобы в микрофлоре было больше полезных бактерий, рекомендуется добавить повседневный рацион ряд продуктов. О них рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.
«Микрофлора кишечника поддерживает синтез иммуноглобулинов, подавляет хроническое воспаление, снижает риск развития ожирения, аллергии, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. Полезные бактерии попадают в кишечник с «живыми» ферментированными продуктами, то есть полученными в результате брожения», — сказала Пичугина.В частности, полезные бактерии можно получить, употребляя кисломолочные продукты, лучше всего — с коротким сроком годности.
«Это кефир, йогурт, простокваша, ряженка, ацидофилин, творог и сыр. Такие продукты содержат молочнокислые бактерии, которые способны поддерживать нормальный состав кишечной микрофлоры человека, препятствовать гнилостным процессам и усиливать антитоксическую функцию печени», — пояснила диетолог.Она добавила, что эти продукты также богаты витамином А, витаминами группы В, кальцием, магнием, железом и калием.
Кроме того, Инна Пичугина порекомендовала есть растительные ферментированные продукты: квашеную капусту, напиток чайного гриба, мочёные яблоки, квас, хлеб со злаками и солёные овощи.
«Соленья должны быть приготовлены по технологии «соль-вода-пряности», а не маринованные с уксусом», — подчеркнула эксперт.При этом она предупредила, что ферментированные продукты могут вызвать временный дискомфорт в желудке и вздутие живота, а также усилить выработку желудочного сока, поэтому людям с болезнями ЖКТ следует с осторожностью употреблять такую пищу и отказываться от неё в период обострений. Кроме того, гипертоникам и людям с больными почками рекомендуется быть осторожнее с соленьями.
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Лев Каштанов