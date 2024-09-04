Диетолог Пичугина назвала способы «поселить» в кишечнике полезную микрофлору

Микрофлора кишечника участвует в формировании иммунитета и производит необходимые организму аминокислоты. Для того, чтобы в микрофлоре было больше полезных бактерий, рекомендуется добавить повседневный рацион ряд продуктов. О них рассказала главный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.