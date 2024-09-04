Маммографию по самозаписи с начала года прошли более 12 тыс. жительниц Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Московской области маммографию по самозаписи с начала года прошли более 12 тыс. женщин. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Одно из самых распространённых онкозаболеваний у женщин – рак молочной железы. С возрастом риск его развития повышается, и важно вовремя проходить диагностику. Призываем женщин старше 40 лет регулярно делать маммографию. В Подмосковье для удобства пациенток на этот вид исследования открыта самозапись. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 12 тыс. жительниц. У 1,2 тыс. из них выявили отклонения. Всех их направлены на дополнительную диагностику и лечение», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Самозапись на исследование доступна жительницам региона старше 40 лет, не проходившим маммографию более двух лет. Записаться можно на региональном портале госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.
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