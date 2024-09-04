Воробьёв призвал педиатров обмениваться передовым опытом в детском здравоохранении

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Врачам-педиатрам необходимо объединить усилия, чтобы обмениваться самым передовым опытом в детском здравоохранении.
Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, открывая V Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство». Он рассказал о соответствующей президентской инициативе.
Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» - крупнейшее мероприятие 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.
На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.
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«Очень серьёзный и заметный вызов мы увидели в первичном звене. Участковый педиатр несёт на себе очень тяжелую ношу, очень занят. К нему обращаются те, кто живёт вокруг, в надежде помочь своему ребёнку. В одно из воскресений меня позвонил Владимир Владимирович Путин и сказал, что обязательно нужно объединить врачей, чтобы лучшие практики, в том числе участковых педиатров, могли реализовываться, чтобы врачи могли узнавать новое. Мы стараемся, в том числе на сегодняшней встрече, преследовать эту цель, чтобы педиатры не только жили в своём насыщенном и занятом мире, но и старались узнавать новое. Мир движется, и мы не имеем права отставать», – отметил Воробьёв.
Юбилейный Съезд детских врачей Московской области с международным участием «Педиатрия как искусство» - крупнейшее мероприятие 2024 года для педиатров и врачей других специальностей, обеспечивающих здоровье детей. Он открылся 4 сентября в Доме правительства Московской области в Красногорске и продолжится до 6 сентября. 5 и 6 сентября съезд продолжит работу в онлайн-формате на платформе.
На мероприятии, которое объединяет врачей из Подмосковья и других регионов страны, будут обсуждать актуальные проблемы профилактики, диагностики и лечения заболеваний у детей, медицинской реабилитации.
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Лора Луганская