Тестирование на ВИЧ с начала года прошли порядка двух миллионов человек

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ в кабинетах тестирования в поликлиниках по месту жительства, в центре профилактики и борьбы со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских бригад, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ответственное поведение — это не только про соблюдение правил дородного движения, но и быть внимательным к себе и близким. С начала года у нас в регионе тестирование на ВИЧ прошли свыше 2 млн человек. Отмечу, что тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
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