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Тестирование на ВИЧ с начала года прошли порядка двух миллионов человек

01 октября 2024, 10:50
Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

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Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ в кабинетах тестирования в поликлиниках по месту жительства, в центре профилактики и борьбы со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских бригад, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Ответственное поведение — это не только про соблюдение правил дородного движения, но и быть внимательным к себе и близким. С начала года у нас в регионе тестирование на ВИЧ прошли свыше 2 млн человек. Отмечу, что тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В этом году количество людей, прошедших тестирование, увеличилось на 14,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Тестирование проводится по адресу: Котельники, микрорайон Силикат, дом 41а.

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Хирург Умнов: Кефир может вызывать диарею
30 сентября 2024, 22:18

Фото: iStock/Elena Medoks

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов заявил, что кефир, помимо полезных, обладает опасными свойствами, такими, как способность вызывать проблемы с ЖКТ, включая вздутие и диарею.
«Если кефир долгое время открыт, кисло-молочные бактерии погибают, а остаются только дрожжи, что вызывает брожение в ЖКТ, вздутие живота, нарушение микрофлоры, диарею. Из-за брожения кефир нельзя употреблять людям с гастритом и язвенной болезнью. Это связано с повышенной кислотностью кефира, которая может стимулировать усиленное выделение желудочного сока и вызывать боли, изжогу или другие неприятные ощущения», — пояснил в беседе с NEWS.ru Умнов.

Он советовал осторожно употреблять напиток беременным, кормящим матерям и растущим детям.

Ранее диетолог Полина Журавлева заявила, что тофу является чрезвычайно полезным продуктом, который рекомендуется употреблять каждый день.

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#здоровье
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Врач Шехян объяснил внезапные обмороки
30 сентября 2024, 22:10

Фото: iStock/AndreyPopov

Профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян заявил, что внезапные обмороки могут быть вызваны резким снижением центрального систолического давления.
«Человек внезапно падает в обморок, кратковременно теряет сознание, потому что на очень короткий промежуток времени головной мозг остался либо совсем без крови, либо этой крови ему очень недостаточно. Обычно это происходит из-за резкого снижения центрального систолического давления, которое вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шехян.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий Константин Иванов перечислял неочевидные симптомы проблем с сердцем, к которым относил храп и прерывистый сон.

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#врач
#симптомы
#терапевт
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Диетолог Журавлева раскрыла необычайную пользу тофу
Диетолог Журавлева: Тофу спасает от рака
30 сентября 2024, 20:38

Фото: iStock/Amarita

Диетолог Полина Журавлева заявила, что тофу является чрезвычайно полезным продуктом, который рекомендуется употреблять каждый день.
«Это продукт долгожителей. Я не удивилась, узнав, что он спасает от рака. Азиаты живут долго благодаря тофу. Помимо всего прочего тофу также снижает риск сердечных заболеваний, очень полезен для костей. Добавлять его можно в любые блюда и даже делать на его основе десерты», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлева.

А в Елизаветинской больнице в Санкт-Петербурге спасли женщину с редким заболеванием - синдром Уилки – которое начало наблюдаться у неё ещё три года назад после перенесённого коронавируса.

«В результате обследований пациентке был поставлен правильный диагноз – синдром Уилки, или синдром верхней брыжеечной артерии. Редкое заболевание. На момент обращения в Елизаветинскую больницу заболевание пациентки находилось уже в стадии декомпенсации, при росте 165 см масса тела составляла 37 кг. Операцию пришлось делать по жизненным показаниям», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» заведующий хирургическим отделением №3 Елизаветинской больницы Сергей Пузанов.

Ранее сообщалось, что врачи Видновского перинатального центра спасли 41-летнюю пациентку с трёхдневным внутренним кровотечением и полукилограммовой миомой матки.

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#диагноз
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Доктор Мясников предупредил о риске онкологии из-за сахарозаменителей
30 сентября 2024, 19:41

Фото: istockphoto/Andrii Lysenko

Заменители сахара могут быть причиной возникновения диабета второго типа. Кроме того, этот альтернативный продукт способен вызвать развитие онкологического заболевания.
Об этом сообщил популярный врач и телеведущий Александр Мясников. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» он заявил, что в стремлении к снижению калорий в рационе люди порой подвергают свой организм ещё большей опасности, прибегая к сахарозаменителям, которые подчас наносят больший вред, чем натуральный сахар.

Он рассказал, что такие вещества находятся в так называемой красной зоне. Исследования французских учёных в 2022 году показали, что люди, употребляющие в пищу различные подсластители вместо натурального сахара, более подвержены раковым заболеваниям.

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#онкология
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Врач-дерматовенеролог Гражданкова рассказала, как бороться с растяжками
30 сентября 2024, 17:25

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Растяжки, также называемые атрофическими полосами или стриями, представляют собой рубцы на коже, которые образуются в местах её максимального растяжения. Изначально они имеют сине-фиолетовый цвет, но со временем обесцвечиваются, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Растяжки часто возникают в подростковом возрасте, во время беременности, при интенсивных физических нагрузках или резком изменении массы тела. Иногда они могут быть связаны с врождёнными аномалиями структуры кожи.

Основные факторы, способствующие появлению растяжек:

  • генетическая предрасположенность. Если у ваших родителей или близких родственников были растяжки, вероятность их появления у вас повышается;
  • обезвоженность кожи. Недостаток влаги в коже может привести к потере её упругости и эластичности, что увеличивает риск возникновения растяжек;
  • несбалансированное питание. Недостаток микронутриентов, таких как витамины, минералы и антиоксиданты, может негативно сказаться на состоянии кожи и повысить вероятность появления растяжек.
Фото: istockphoto / Photodjo

У молодых людей рубцы на коже обычно возникают на спине и коленях, у мужчин — на ягодицах, у женщин — на бёдрах и голенях, а у беременных — на животе и груди.

Для предотвращения появления растяжек важно поддерживать здоровый вес и следить за состоянием эндокринной системы, особенно в период полового созревания и беременности.

Чтобы повысить упругости кожи рекомендуется принимать контрастный душ, делать массаж жёсткими мочалками и использовать увлажняющие средства.

Кроме того, в профилактику растяжек входит:

  • контроль питания. Важно употреблять продукты, богатые омега-3, антиоксидантами и клетчаткой, такие как рыба, орехи, фрукты и овощи;
  • пить достаточно воды — не менее восьми стаканов в день, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи;
  • физическая активность: она способствует поддержанию тонуса кожи и мышц;
  • приём витаминов, таких как A, D, E, C и коллаген. Они укрепляют кожу и повышают её эластичность.
«Своевременное обращение к врачу и правильный подход помогут сделать растяжки менее заметными и вернуть коже привлекательный внешний вид», — рассказала врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории Королёвского филиала Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Елена Гражданкова.
Фото: istockphoto / Ridofranz

Если растяжки уже сформировались, существует ряд методов, направленных на уменьшение их видимости:

  1. Лазерная шлифовка. В процессе этой процедуры лазер удаляет верхний слой кожи, делая растяжки менее заметными.
  2. Химический пилинг. Здесь используются химические вещества для отшелушивания мёртвых клеток кожи, что также снижает видимость растяжек.
  3. Микродермабразия. Этот метод предполагает использование микрокристаллов для удаления верхнего слоя кожи, стимулируя при этом выработку коллагена и эластина.
  4. Кремы и гели. Существуют специальные кремы и гели, содержащие компоненты, которые способствуют регенерации кожи и делают растяжки менее заметными.
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Подмосковные врачи спасли истекающую кровью женщину с гигантской миомой
30 сентября 2024, 13:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

41-летнюю пациентку с трёхдневным внутренним кровотечением и полукилограммовой миомой матки спасли врачи Видновского перинатального центра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина поступила в тяжёлом состоянии. Она рассказал, что в течение трёх дней терпела боли в животе. Диагностика показала, что всё это время у пациентки было внутреннее кровотечение, из-за которого развилась тяжёлая анемия, уровень гемоглобина составлял меньше четверти от нормы. Кровотечение вызвала миома матки. Из-за сложного состояния пациентки ей потребовалась подготовка к операции по удалению новообразования в отделении реанимации», — говорится в сообщении.
В ходе операции хирурги удалили у женщина десятисантиметровую миому, общий вес опухоли составил 500 граммов.

«Это была технически сложная операция, о прошла успешно. Мы смогли сохранить гормональную функцию у женщины. Кровопотеря была восполнена за счет возвращения пациентке собственной крови после очистки на специальном аппарате», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Видновского перинатального центра Николай Соваев.
После операции женщина продолжила лечение в стационаре, после стабилизации состояния её выписали домой.

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Здоровье в подмосковных парках в этом году проверили порядка 11 тыс. человек
30 сентября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медосмотры в рамках акции «Проверь своё здоровье в парке» прошли около 11,3 тыс. жителей Московской области. Акцию стартовала в начале июня и завершилась в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Формат пользовался высоким спросом у жителей. Всего с начала лета почти 11,3 тыс. человек прошли профосмотры на свежем воздухе. Также за минувшие выходные 390 человек прошли вакцинацию от гриппа. 28 и 29 сентября выездные бригады врачей работали в 23 городских округах», – сообщил министра здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Акция «Проверь своё здоровье в парке» проходит в регионе по выходным с начала лета. В прошлом году её участниками стали более 8,7 тыс. человек.

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Специалисты МОДКТОБ провели операцию по исправлению врожденной косолапости у ребенка
30 сентября 2024, 12:01

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил трёхлетний мальчик с врождённой косолапостью. Он был под наблюдением специалистов поликлиники с самого рождения, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Пациенту провели полное гипсование по методу Понсетти, но из-за сопутствующих врождённых патологий случился рецидив, поэтому мальчику потребовалась операция.

«Мы провели хирургическое лечение по методу Зацепина. Пока на одной стопе, так как операция сложная и объемная. Восстановили баланс работы мышц ноги. Для этого удлинили сухожилия, устранили рубцовые изменения в них и несовпадение рельефа поверхностей в голеностопе и суставах стопы. Причиной рецидива была сопутствующая неврологическая патология, значительно осложнившая течение заболевания», — рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.
Юного пациента выписали домой для амбулаторного наблюдения и длительной реабилитации. Затем специалисты проведут следующий этап хирургического лечения на прооперированной стопе и приступят к лечению второй стопы.

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#врачи
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#минздрав мо
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«Что берет в шприц?»: Врач прокомментировал случай заражения ботулизмом после инъекции ботокса
Врач Савиных о ботулизме после косметолога: в шприце могло быть непроверенное средство
30 сентября 2024, 11:49

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Жительница Махачкалы заболела ботулизмом из-за инъекций ботулотоксина при проведении косметологической процедуры в частной клинике в Москве. На четвертый день после процедуры у женщины развились признаки мышечной слабости, нарушение глотания и жевания, затруднение дыхания, а также птоз (опущение) века. Употребление консервированных продуктов и контакт с инфекционными больными девушка отрицает.
«Для коррекции мимических морщин была проведена инъекционная ботулинотерапия. <...> Установлено развитие ятрогенного (связанного с проведением медицинской процедуры) ботулизма в результате введения не зарегистрированного на территории России препарата», — говорится в сообщении медицинского ведомства.

Косметолог, трихолог, врач превентивной медицины, заместитель главного врача клиники омоложения Левона Чахояна Ольга Савиных в беседе с «Радио 1» сообщила, что нужно разбираться, после чего конкретно возникло заболевание, потому что в любом медицинском учреждение все препараты должны быть сертифицированы, что дает гарантию безопасности пациентам.

«Все препараты должны быть зарегистрированы в реестре как медицинские изделия, это обеспечивает безопасность пациентам. Другое дело, когда врач берет в шприц какое-то несертифицированное медицинское изделие — здесь большой вопрос», — сказала косметолог.

Она добавила, что гарантию безопасности препарата должен давать доктор, если процедура проводится в клинике, имеющей медицинскую лицензию.

«И продавец дает гарантию. Мы покупаем препараты у официальных дистрибьюторов. Препараты должны проходить все проверки, они должны иметь регистрационное удостоверение», — отметила врач.

По ее словам, нужно обращаться только в клиники, которые имеют медицинскую лицензию, а если есть сомнения, то, не стесняясь, просить у врача все необходимые документы.

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