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Диетолог Пикок назвала три способа, замедляющие старение за две недели

Диетолог Пикок: Закаливание и отказ от сахара помогут помолодеть за две недели
28 декабря 2023, 04:09
Фото: iStock/dusanpetkovic

Фото: iStock/dusanpetkovic

Диетолог Габриэла Пикок, консультировавшая членов британской королевской семьи, рассказала о трёх способах помолодеть и замедлить старение за две недели. Об этом пишет The Sun.
Первым шагом специалист назвала отказ от сахара. Она пояснила, что сладкие углеводы питают хронические воспаления, а те в свою очередь ускоряют старение организма. Кроме того, сладкие десерты в рационе могут стать причиной появления лишнего веса, что также чревато проблемами со здоровьем.

Второй шаг для омоложения — это закаливание, считает Пикок. Она добавила, что на способность клеток к регенерации положительно влияют перепады температур, призвав регулярно принимать контрастный душ, посещать сауну, а также заниматься спортом на улице в прохладную погоду.


Третьим и обязательно условиях для сохранения молодости Габриэла Пикок назвала диету, насыщенную витаминами А, С и Е. Эти вещества, нейтрализуют действие свободных радикалов, повреждающих клетки организма, отметили диетолог. Кроме того, следует включить в рацион больше продуктов с содержанием жирных кислот омега-3 и костный булон, содержащий коллаген, который придаёт коже эластичность, заключила Пикок.

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#диетолог
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Минздрав РФ хочет снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом до 13 лет
28 декабря 2023, 02:21

Фото: iStock/romankosolapov

Минздрав РФ предложил снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом в ходе профилактических медосмотров с 14 до 13 лет. Соответствующий проект приказа министерства доступен на российском портале нормативных правовых актов, пишет «Лента.ру».
В ведомстве отметили, что снижение возраста первого осмотра у акушера-гинеколога позволит выявлять заболевания репродуктивного здоровья девочек-подростков на более ранних стадиях.

По словам главного внештатного гинеколога детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елены Уваровой, нововведение принципиально важно для здоровья подростков, в том числе репродуктивного.

«В случае, если в развитии что-то идет не так, врач может своевременно оказать помощь пациентке, сохранив ее здоровье. Так, например, если у девочки в 13 лет нет молочных желез, это уже приличная задержка полового развития, говорящая о том, что что-то идет не так», — цитирует ТАСС слова Уваровой.

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#здоровье
#врач
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#гинеколог
#девочка
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Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь
Нарколог Петров: Спиртное противопоказано людям с хроническими заболеваниями
27 декабря 2023, 19:16

Фото: istockphoto.com/itakdalee

Заведующий 2-м отделением Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга Антон Петров заявил, что алкоголь не рекомендуется употреблять людям, имеющим серьёзные хронические заболевания.
«Любые нервно-психические заболевания, эпилепсия – противопоказания к употреблению спиртного. Алкоголизм и наркомания – противопоказания к употреблению спиртного. Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания ЖКТ также противопоказания. В целом если у человека имеется любое хроническое заболевание, то лучше от алкоголя отказаться», — отметил в беседе с «Петербургским дневником» Петров.

Он добавил, что как таковой общепринятой нормы употребления спиртного нет, поскольку каждый организм индивидуален и, соответственно, норма для каждого человека своя. Специалист также напомнил о том, что любая доза спиртного разрушает клетки организма и ухудшает состояние здоровья.

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#норма
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#алкоголь
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Врач Евдокименко назвал полезные активности на новогодних праздниках
Врач Евдокименко рекомендовал заняться лыжами и бассейном
27 декабря 2023, 18:57

Фото: istockphoto.com/Happycity21

Врач-ревматолог, невролог, академик российской Академии Медико-Технических Наук Павел Евдокименко заявил, что во время новогодних каникул весьма полезными активностями являются прогулки на свежем воздухе, лыжи и плавание в бассейне.
«По возможности, если погодные условия позволят, надо, во-первых, чтобы люди ходили гулять. Во-вторых, если физические возможности позволяют, то ходить на лыжах. Если есть возможность в бассейне плавать, то это вообще замечательно», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Евдокименко.

Врач отметил, что проводить на свежем воздухе рекомендовано минимум час в день.

При этом, отмечает врач, необходимо учитывать возраст. Так, пожилым не следует проявлять слишком высокую физическую активность.

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Фельдшер назвал самые распространённые травмы россиян в Новый год
Глава профсоюза «Фельдшер.ру» Беляков назвал самые частые травмы в Новый год
27 декабря 2023, 15:23

Фото: IStock/maxim4e4ek

Для простых россиян Новый год – это время отдыха и развлечений, для медиков – пора массовых экстренных вызовов. Председатель независимого профсоюза «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков рассказал «Радио 1», с какими травмами чаще всего обращаются к врачам в новогоднюю ночь.
По словам специалиста, самые распространённые жалобы в ночь с 31 декабря на 1 января — повреждения конечностей из-за фейерверков и петард, а также переохлаждения в алкогольном опьянении. При этом, специалист отметил, что ни разу не слышал о жалобах после удара пробки от шампанского прямо в глаз.
«Во время Нового года – это травмы, связанные с холодом: обморожение, переохлаждение в алкогольном опьянении, периодически травмы при взрывах петард, а после нового года как правило к врачам обращаются с проблемами, связанные с перееданием, — это панкреатит, всякие желудочные повреждения, поскольку народ ест много, а потом все. Также после праздников много обращений, связанных с обильным употреблениям алкоголя», — сказал Беляков.
При травмах рекомендуется не впадать в панику и не заниматься самолечением. Лучше незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи.

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#жалобы
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#новый год
#врачи
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Ученые выявили факторы деменции в раннем возрасте
JAMA Neurology: ученые выявили факторы развития ранней деменции
27 декабря 2023, 13:19

Фото: istock / LightFieldStudios

Ученые смогли выявить ряд факторов развития деменции в раннем возрасте. Результаты исследования приводит журнал JAMA Neurology. Там опровергли мнение, что генетика является единственным фактором этого заболевания.

Эксперты провели анализ данных более 350 тысяч участников UK Biobank в возрасте до 65 лет. Они оценили широкий спектр факторов риска, начиная от генетической предрасположенности, заканчивая образом жизни и влиянием окружающей среды.

Выяснилось, что низкий уровень образования, низкий социально-экономический статус, нездоровый образ жизни и проблемы со здоровьем значительно повышают риск раннего развития старческого слабоумия.

Так, на развитие деменции могут повлиять злоупотребление спиртными напитками, социальная изоляция, инсульт, заболевания средства и депрессия.

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#ученые
#эксперты
#мнение
#заболевания
#депрессия
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Попова заявила, что вирусы кори завезли в РФ из 16 стран мира
27 декабря 2023, 12:24

Фото: istockphoto/Siarhei Khaletski

Мир вокруг России «горит корью».
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает телеканал «Россия 24».

Главный санитарный врач России заявила, что вирусы кори, которые циркулируют в стране, были завезены из 16 других государств.

«Случаев завоза с последующим распространением мы зарегистрировали 123. Это много. Это говорит о том, что мир вокруг горит корью», — говорит Анна Попова.
По словам Поповой, ситуация с корью в России контролируема. Вакцина защищает от инфекции, а заражаются корью непривитые.
Случаи заболевания выявляются и сразу купируются, не допуская его распространения.

Ранее помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в России введён в гражданский оборот 367 тысяч доз вакцины сразу от трех опасных инфекций, а именно кори, краснухи и паротита. Сообщается, что препарат успешно прошел госконтроль в лабораториях Росздравнадзора.

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Брат Шумахера рассказал, как сейчас живёт легендарный гонщик после аварии

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#здоровье
#новости
#россия
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В Московской области на 10% повысилась выявляемость рака молочной железы
27 декабря 2023, 12:09

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье начали выявлять рак груди на нулевой стадии. об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
За год работы первого Маммологического центра в Подмосковье в Люберецах удалось на 10% повысить выявляемость рака молочной железы, в том числе на ранних стадиях на 7%.

«<…>Рак молочной железы занимает первое место среди всех онкозаболеваний у женщин<…>. Наш Маммологический центр был открыт с целью вовремя обследовать, выявлять и лечить эту патологию. За время его работы нам удалось обследовать около 2,5 тыс. пациентов и выявить 241 случай рака молочной железы, 77% из них — на ранней стадии», — отметила заведующая центра амбулаторной онкологической помощи Ани Баданян.

Кроме этого, современное оборудование, которым оснащен центр, позволяет видеть мельчайшие изменения в тканях молочной железы, благодаря чему рак выявляется даже на нулевой стадии.

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Брат Шумахера рассказал, как сейчас живёт легендарный гонщик после аварии
Ральф Шумахер рассказал, что брат Михаэль уже не будет жить полноценной жизнью
27 декабря 2023, 11:38

Фото: istockphoto/SDivin09

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что его легендарный брат Михаэль уже не сможет жить полноценной жизнью, несмотря на возможности современной медицины.
Михаэль Шумахер является семикратным чемпионом мира. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году. С этого момента семья почти не говорила о состоянии здоровья автогонщика. Появлялась информация, что еженедельный уход за Шумахером обходится в 115 тысяч фунтов стерлингов.

«Этот случай изменил нашу семью. К сожалению, жизнь не всегда справедлива. Я скучаю по Михаэлю того времени. Ему часто везло в жизни, но произошла эта трагедия. К счастью, новые возможности в медицине позволяют что-то сделать, но всё равно всё не так, как раньше», - говорит Ральфа Шумахера. Об этом пишет Yahoo Sports, ссылаясь на Bild.
Михаэль Шумахер 29 декабря 2013 года упал во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга. В декабре 2018 года появилась информация, что Шумахер уже не прикован к постели и не нуждается в аппарате ИВЛ.

В сентябре 2019 года СМИ писали, что спортсмена тайно госпитализировали в парижскую клинику, где он прошёл лечение стволовыми клетками.

В июне 2020 года появилась информация, что Шумахеру проведут новую операцию о пересадке стволовых клеток.

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#гонки
#спорт
#здоровье
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Подмосковные хирурги удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль десны
27 декабря 2023, 10:06

Фото istockphoto /kadmy

Хирурги центра охраны материнства и детства удалили у новорожденного 6-сантиметровую опухоль на десне. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Московский областной центр охраны материнства и детства поступил младенец с врожденной доброкачественной опухолью диаметром 6 см на десне.

«Само по себе это образование является доброкачественным и не несёт прямой угрозы жизни ребенка, за исключением случаев, когда эпулис из-за своих размеров перекрывает ротовую полость и мешает ребенку есть и дышать, как было в нашем случае. На время предоперационной подготовки для кормления ребенку был установлен назогастральный зонд. Сама операция по удалению новообразования прошла успешно и в один этап. После вмешательства ребенок сразу после операции вернулся в палату на совместное пребывание с мамой», - отметила детский хирург Татьяна Шишкина.

Стоит отметить, что на сегодняшний день ребенок уже выписан. Кроме этого, операция никак не влияет на развитие и жизнь пациента в будущем.

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