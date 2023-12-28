Диетолог Пикок назвала три способа, замедляющие старение за две недели

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Диетолог Габриэла Пикок, консультировавшая членов британской королевской семьи, рассказала о трёх способах помолодеть и замедлить старение за две недели. Об этом пишет The Sun.
Первым шагом специалист назвала отказ от сахара. Она пояснила, что сладкие углеводы питают хронические воспаления, а те в свою очередь ускоряют старение организма. Кроме того, сладкие десерты в рационе могут стать причиной появления лишнего веса, что также чревато проблемами со здоровьем.
Второй шаг для омоложения — это закаливание, считает Пикок. Она добавила, что на способность клеток к регенерации положительно влияют перепады температур, призвав регулярно принимать контрастный душ, посещать сауну, а также заниматься спортом на улице в прохладную погоду.
Третьим и обязательно условиях для сохранения молодости Габриэла Пикок назвала диету, насыщенную витаминами А, С и Е. Эти вещества, нейтрализуют действие свободных радикалов, повреждающих клетки организма, отметили диетолог. Кроме того, следует включить в рацион больше продуктов с содержанием жирных кислот омега-3 и костный булон, содержащий коллаген, который придаёт коже эластичность, заключила Пикок.
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Второй шаг для омоложения — это закаливание, считает Пикок. Она добавила, что на способность клеток к регенерации положительно влияют перепады температур, призвав регулярно принимать контрастный душ, посещать сауну, а также заниматься спортом на улице в прохладную погоду.
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Диана Аванесян