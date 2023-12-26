«Опаснее курения»: Врач предупредила о вреде дыхания ртом

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Дыхание ртом можно навредить и спровоцировать опасные последствия.
О негативном влиянии такого дыхания рассказала ортодонт Ксения Пушкина в беседе с «Газетой.Ru».
«Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом», — предупредила врач.
Так, если человек дышит ртом, он в итоге получает меньше кислорода, чем при дыхании носом. Она также отметила, что ротовое дыхания можно приводить к изменению прикуса, хронической заложенности носа. Из-за дыхания ртом может даже появляться лишний вес, сутулость, второй подбородок и проблемы с концентрацией внимания.
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Алина Юрчак