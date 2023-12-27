Ученые выявили факторы деменции в раннем возрасте

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Ученые смогли выявить ряд факторов развития деменции в раннем возрасте. Результаты исследования приводит журнал JAMA Neurology. Там опровергли мнение, что генетика является единственным фактором этого заболевания.
Эксперты провели анализ данных более 350 тысяч участников UK Biobank в возрасте до 65 лет. Они оценили широкий спектр факторов риска, начиная от генетической предрасположенности, заканчивая образом жизни и влиянием окружающей среды.
Выяснилось, что низкий уровень образования, низкий социально-экономический статус, нездоровый образ жизни и проблемы со здоровьем значительно повышают риск раннего развития старческого слабоумия.
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