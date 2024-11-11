Диетолог Писарева раскрыла неожиданную пользу орехов

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Диетолог Ирина Писарева заявила, что орехи обладают множеством полезных свойств, способствуя снижению риска развития деменция и обладая большим количеством витаминов, микроэлементов и полиненасыщенных жирных кислот.
Также продукт может снижать стресс и нервное напряжение, что будет профилактикой нервных срывов.
А кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад напомнил об опасности избытка витамина D для здоровья.
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«Орехи должны быть не солеными, не обжаренными и тщательно промытыми. Их важно замачивать для того, чтобы они отдавали в воду все ненужное — например, фитиновую кислоту, которая мешает усваиваться микроэлементам из тех или иных орехов», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Писарева.
А кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад напомнил об опасности избытка витамина D для здоровья.
«Существует мнение об опасности и даже токсичности витамина D. Оно связано с тем, что витамин способствует усвоению кальция, и избыток кальция в крови может быть небезопасен, если человек испытывает дефицит ещё двух важных веществ: витамина К2 и магния. Поэтому безопаснее всего принимать витамин D в сочетании с этими веществами», — пояснил в беседе с RT Мартюшев-Поклад.Ранее физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что селёдка, солёные огурцы, а также квашеная капуста по-своему укрепляют иммунитет, поэтому могут помочь уберечься от болезней зимой.
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Мелисса Тимофеева