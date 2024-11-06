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Стало известно, ожидать ли эпидемии вируса Коксаки в России

Вирусолог Альтштейн усомнился в эпидемии вируса Коксаки в России
Фото: iStock/thebaikers

Фото: iStock/thebaikers

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что не стоит ожидать эпидемии вируса Коксаки в России.
«Осенью, весной, иногда летом бывают вспышки, как правило, среди детей. И сейчас мы имеем дело с такими вспышками. В большую эпидемию они, как правило, не превращаются. И летальность при этих заболеваниях очень низкая. Поэтому особой тревоги здесь нет, хотя органы здравоохранения, наши эпидемслужбы должны быть на месте и делать своё дело. Большой тревоги эти инфекции не вызывают», — пояснил в беседе с RT Альтштейн.

А врач-диетолог Елена Соломатина заявила об опасности воды из грязного кулера, где могут скапливаться опасные бактерии и вирусы, такие, как кишечная, синегнойная палочка, стафилококк, стрептококк и возбудители других заболеваний.



«Там тепло и влажно, а это очень хорошие условия для размножения бактерий. В основном это кишечная палочка, находили и синегнойную. Все это может попасть в организм и вызвать заболевания, если ослаблен иммунитет», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

Ранее главный детский инфекционист столицы и профессор Людмила Мазанкова сообщила, что в Москве нет очагов и вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей.

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Врач Уланкина объяснила, откуда вирус Коксаки берётся в России
Врач Уланкина: В Россию вирус Коксаки привозят с курортов
06 ноября 2024, 17:43

Фото: iStock/appledesign

Врач-эксперт Ольга Уланкина заявила, что вирус Коксаки чаще всего попадает в Россию через людей, возвращающихся из путешествий с заграничных курортов.
«Инфекцию, вызванную вирусом Коксаки, часто называют «летним гриппом», так как в России ею часто заражаются в летний период, на курортах. Это можно объяснить тем, что в тёплое время года люди больше взаимодействуют с бактериями: купаются в природных водоёмах, сидят на песке, касаются обнажённой кожей различных вещей, едят свежие фрукты и овощи и не всегда тщательно их моют либо делают это заражённой водой», — пояснила в беседе с RT Уланкина.

Тем временем от другого заболевания – гриппа – привились уже около 45% москвичей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по столице.

«С 28 октября по 3 ноября в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стабильная. Отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ среди совокупного населения города на 5,2% в сравнении с предыдущей неделей. На сегодняшний день в Москве привиты более 5,87 млн человек – 45%», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что не стоит ожидать эпидемии вируса Коксаки в России.

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#вирус
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#заболевания
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#вирусолог
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Детскую поликлинику в Шатуре открыли после капремонта на новом месте
06 ноября 2024, 17:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

В Шатуре после капремонта открыли детскую поликлинику на ул. Строителей. Педиатры принимают маленьких пациентов в обновлённых кабинетах в бывших помещениях станции переливания крови, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для врачей и детей на новом месте создали лучшие условия. Кабинеты оснащены всем необходимым, в коридорах установлена новая удобная мебель, много пеленальных столов, игровая зона, экраны для показа мультфильмов. У входной группы оборудован навес для колясок и велосипедов», – рассказали в администрации.
Старые помещения детской поликлиники закрылись на ремонт. После его окончания малышей будут принимать по обоим адресам. У каждого педиатра и профильного специалиста появится собственный кабинет, который не придётся делить с коллегами. В будущем возможно расширение штата медучреждения.

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#здравоохранение
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#педиатр
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Инфекционист рассказала о заболеваемости Коксаки в Москве
Инфекционист Мазанкова рассказала о единичных случаях Коксаки в Москве
06 ноября 2024, 17:23

Фото: iStock/ demaerre

В Москве нет очагов и вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве, информирует главный детский инфекционист столицы и профессор Людмила Мазанкова.
«Ситуация типична для осенне-зимнего периода, и каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается», — подчеркнула она.

Специалист отмечает, что за недавний период в больницах столицы врачи зафиксировали только единичные случаи заражения энтеровирусной инфекцией в легкой стадии. Тяжелых ситуаций в Москве не было отмечено.

Большинство детей переносят вирус Коксаки без симптомов. Болезнь выявляют по типичным проявлениям: повышенная температура, слабость в теле, сыпь на конечностях. Обычно лечение проходит амбулаторно и под присмотром участкового врача.

Мазанкова оповестила, что в Москве наблюдают за количеством заболевших детей.

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#вирус
#врачи
#болезнь
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#температура
#симптомы
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Россиянам озвучили главную опасность БАД для печени
Врач Лопатин заявил о возможности развития гепатита из-за БАД
06 ноября 2024, 14:11

Фото: iStock/guteksk7

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог, врач превентивной медицины Сергей Лопатин заявил, что чрезмерное употребление препаратов БАД может привести к развитию гепатита.
«Злоупотребление БАД вредит всему организму, в зоне особого риска находится печень. Это главный фильтр человеческого тела, который отвечает за очистку организма от вредных токсичных соединений. Печень также обрабатывает излишки органических соединений, в том числе тех микроэлементов и растительных экстрактов, которые содержатся в БАД. Бесконтрольный приём добавок заставляет печень работать на пределе возможностей», – пояснил в беседе с Газета.ру врач.

Ранее терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что во время отопительного сезона увлажнить сухой воздух могут помочь комнатные растения, а также аквариум с рыбками.

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Россиянам озвучили простой способ увлажнить воздух при отопительном сезоне
Врач Омарова: Увлажнить сухой воздух помогут аквариум и растения
06 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/ronstik

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова заявила, что во время отопительного сезона увлажнить сухой воздух могут помочь комнатные растения, а также аквариум с рыбками.
Она напомнила о вреде сухого воздуха для здоровья.

«Самый простой вариант увлажнения воздуха, не считая мокрых полотенец на батареях отопления, — ёмкости с широким горлом, которые наполняются водой с гидрогелевыми шариками и ставятся на подоконники. Лучше всего приобретать домашний папоротник, комнатную липу, фикус, драцену. Своевременно поливайте растения, а также опрыскивайте утром и вечером», — добавила в беседе с NEWS.ru Омарова.

Кроме этого, она рекомендовала проветривать помещения, а также регулярно проводить влажную уборку.

Ранее терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что утро является наиболее опасным временем суток для гипертоников из-за нагрузки на сердце.

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#здоровье
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Названо наиболее опасное время суток для гипертоников
Терапевт Тен объяснила опасность утра для гипертоников
06 ноября 2024, 13:36

Фото: iStock/Elenathewise

Терапевт Видновской КБ Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что утро является наиболее опасным временем суток для гипертоников из-за нагрузки на сердце.
«Для гипертоников утренние часы являются наиболее опасным временем суток из-за естественного подъёма давления и повышенной нагрузки на сердце и сосуды. Это время связано с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, особенно если давление плохо контролируется. Подбор правильного лечения, корректировка режима дня и образа жизни позволяют снизить риски и лучше контролировать состояние», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.

Ранее эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Елена Островская заявила, что в осенний рацион стоит включить клюкву, инжир и хурму.

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#врач
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Подмосковные хирурги избавили подростка от невыносимой боли в ноге
06 ноября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы спасли подростка от мучительной боли в ноге. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 16-летний юноша с жалобами на сильную боль в ноге по ночам. Это продолжалось в течение трёх месяцев. Подросток постоянно принимал обезболивающие препараты. Проведенная диагностика выявила у него остеоид-остеому. Эта доброкачественная опухоль костей чаще всего встречается у подростков и молодых людей мужского пола.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Остеоид-остеома поражает трубчатые и плоские кости. Она отличается медленным ростом и болями в ночное время. Мы провели хирургическое вмешательство и удалили патологический очага вместе с изменёнными тканями. Образцы тканей отправили на гистологическое исследование. До восстановления кости пациент будет носить гипсовую лангету», – рассказал заведующий отделением МОДКТОБ Виталий Куваев.
Сейчас юноша выписан и продолжает лечение амбулаторно. После короткого реабилитационного периода он сможет вернуться к обычной жизни.

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#минздрав мо
#подросток
#пациент
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#здравоохранение
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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Названы даты работы мобильного пункта вакцинации от гриппа в Павловском Посаде
06 ноября 2024, 11:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа будет работать в текущем месяце на Привокзальной площади в Павловском Посаде в течение семи дней — 7, 12, 14, 19, 21, 26 и 28 ноября, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для удобства жителей округа Павлово-Посадская больница организовала работу мобильного комплекса вакцинации на Привокзальной площади. Мобильный комплекс будет открыт в указанные дни с полудня до 16:00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в мобильном комплексе любой желающий сможет сделать прививку не только от гриппа, но и от пневмококковой инфекции. Для прохождения вакцинации с собой нужно будет иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Перед прививкой медик проведёт обязательный осмотр.

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В Подмосковье в этом году выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства

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#павловский посад
#вакцинация
#грипп
#прививки
#здравоохранение
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В Подмосковье в этом году выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства
В Подмосковье выписали 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства
06 ноября 2024, 10:50

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Московской области с начала года оформили более 8 млн электронных рецептов на льготные лекарства. Такие данные привёл исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
«Главное преимущество электронных рецептов – экономия времени на походе в поликлинику. Врач может скорректировать или продлить действующий рецепт на льготное лекарство на онлайн-примере. Всего с начала года в регионе оформили более 8 млн таких рецептов», – отметил Максимов.
Как пояснили в региональном Минздраве, лечащий врач может продлить или скорректировать электронный рецепт во время онлайн-приёма. Пациенту, чтобы получить препарат, достаточно будет назвать свои данные в аптеке государственной сети «Мособлмедсервис».

Получить рецепт можно на приёме у врача или через интернет – с помощью телемедицинской консультации.

Записаться на такую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в поликлинике, через тел. 122, на приёме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Информация о выписанных рецептах хранится в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

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#минздрав мо
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