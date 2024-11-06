Стало известно, ожидать ли эпидемии вируса Коксаки в России

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение о том, что не стоит ожидать эпидемии вируса Коксаки в России.
«Осенью, весной, иногда летом бывают вспышки, как правило, среди детей. И сейчас мы имеем дело с такими вспышками. В большую эпидемию они, как правило, не превращаются. И летальность при этих заболеваниях очень низкая. Поэтому особой тревоги здесь нет, хотя органы здравоохранения, наши эпидемслужбы должны быть на месте и делать своё дело. Большой тревоги эти инфекции не вызывают», — пояснил в беседе с RT Альтштейн.
А врач-диетолог Елена Соломатина заявила об опасности воды из грязного кулера, где могут скапливаться опасные бактерии и вирусы, такие, как кишечная, синегнойная палочка, стафилококк, стрептококк и возбудители других заболеваний.
«Там тепло и влажно, а это очень хорошие условия для размножения бактерий. В основном это кишечная палочка, находили и синегнойную. Все это может попасть в организм и вызвать заболевания, если ослаблен иммунитет», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.
Ранее главный детский инфекционист столицы и профессор Людмила Мазанкова сообщила, что в Москве нет очагов и вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей.
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