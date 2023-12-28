Диетолог посоветовала идеальный вариант завтрака при похмелье

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Диетолог Кара Шоу заявила, что после алкогольной вечеринки еда должна выполнить две функции: повысить уровень сахара в крови и помочь печени восстановиться. Про завтрак, который идеально подходит при похмелье она рассказала изданию Metro.
Она заявила, что отличным завтраком для восстановления организма будет блюдо из трех яиц, половинки авокадо, горсти грибов, кусочка сыра фета, обжаренных томатов и капельки оливкового масла. Диетолог пояснила, что в таком наборе продуктов содержится много белков, жиров и витаминов групп Е и В, которые поддерживают работу печени, активно работающей во время похмелья.
Шоу также отметила, что большое количество белка в таком завтраке поможет быстро поднять уровень глюкозы в крови. Как считает эксперт, из-за употребления алкоголя, в осбенности пивных напитком и коктейлей, показатель сахара в крови может упасть.
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