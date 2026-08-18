Названы пять продуктов природными мультивитаминами

18 августа 2026, 18:34

Диетолог Герболес: Устрицы улучшают работу иммунной системы

Фото: iStock/piotr_malczyk

Диетолог Йона Герболес заявил, что пять продуктов можно считать природными мультивитаминами, поскольку в них содержится большое количество питательных веществ. Об этом информирует издание Deia.