Названы пять продуктов природными мультивитаминами
Диетолог Йона Герболес заявил, что пять продуктов можно считать природными мультивитаминами, поскольку в них содержится большое количество питательных веществ. Об этом информирует издание Deia.
Эксперт выделил печень как первый из продуктов, богатых витаминами и минералами. В её составе содержатся витамин A, витамины группы B, железо, медь, цинк, холин и белок высокого качества. Эти компоненты способствуют образованию красных кровяных клеток, участвуют в энергетическом обмене и поддерживают работу нервной системы.
К мультивитаминным продуктам Герболес также отнёс устрицы. Они богаты витамином B12, медью и цинком. Цинк играет ключевую роль в функционировании иммунной системы и ускорении заживления ран. Сардины, по словам диетолога, также являются источником полезных веществ. Они содержат белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и кальций, если их употреблять вместе с костями.
Кроме того, специалист рекомендовал включить в рацион кресс-салат и листовую зелень. Эти продукты содержат витамины K и C, фолиевую кислоту и антиоксиданты, при этом имеют низкую энергетическую ценность, подчеркнул специалист. Ещё одним источником витаминов он назвал яйца.
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