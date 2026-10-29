Некоторым людям посоветовали полностью отказаться от свеклы
Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, кому следует полностью исключить свеклу из рациона. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам специалиста, свекла является ценным продуктом, но людям с определенными заболеваниями следует исключить ее из рациона. В этом овоще содержатся оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к мочекаменной болезни. Белоусов рекомендовал избегать свеклы при частых оксалатных камнях, серьезных почечных заболеваниях и иногда при подагре.
Кроме того, овощ богат природными сахарами, поэтому при диабете важно ограничить его потребление, предупредил гастроэнтеролог. Врач отметил, что людям с выраженной гипотонией следует быть осторожными с этим продуктом, так как он может дополнительно снижать артериальное давление.
В завершение Белоусов добавил, что свекольный сок, особенно в неразбавленном виде, способен раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать такие симптомы, как тошнота, изжога, послабление стула, поэтому его употребление не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, склонности к диарее и метеоризму.
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