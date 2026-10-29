Некоторым людям посоветовали полностью отказаться от свеклы

29 октября 2026, 18:34

Врач Белоусов: При мочекаменной болезни стоит исключить свеклу из рациона

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Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, кому следует полностью исключить свеклу из рациона. Об этом пишет «Лента.ру».