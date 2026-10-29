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Некоторым людям посоветовали полностью отказаться от свеклы

Врач Белоусов: При мочекаменной болезни стоит исключить свеклу из рациона
Фото: iStock/dianazh

Гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов рассказал, кому следует полностью исключить свеклу из рациона. Об этом пишет «Лента.ру».



По словам специалиста, свекла является ценным продуктом, но людям с определенными заболеваниями следует исключить ее из рациона. В этом овоще содержатся оксалаты, которые могут способствовать образованию камней в почках у людей, склонных к мочекаменной болезни. Белоусов рекомендовал избегать свеклы при частых оксалатных камнях, серьезных почечных заболеваниях и иногда при подагре.

Кроме того, овощ богат природными сахарами, поэтому при диабете важно ограничить его потребление, предупредил гастроэнтеролог. Врач отметил, что людям с выраженной гипотонией следует быть осторожными с этим продуктом, так как он может дополнительно снижать артериальное давление.

В завершение Белоусов добавил, что свекольный сок, особенно в неразбавленном виде, способен раздражать желудочно-кишечный тракт и вызывать такие симптомы, как тошнота, изжога, послабление стула, поэтому его употребление не рекомендуется при гастрите, язвенной болезни, синдроме раздраженного кишечника, склонности к диарее и метеоризму.

Екатерина Коршунова

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