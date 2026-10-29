Психиатр назвал тревожные признаки начинающейся деменции
Психиатр Руслан Исаев назвал тревожные признаки начинающейся деменции. Об этом сообщают «Известия».
Специалист утверждает, что одним из первых симптомов деменции является путаница в словах и утрата способности вспоминать названия или события. При этом люди часто стараются скрыть свою забывчивость от окружающих.
Однако, по словам Исаева, такие проявления не всегда указывают на развитие деменции. Психиатр подчеркнул: если пожилой человек с молодости имел склонность путать слова и названия, это не обязательно свидетельствует о каких-либо проблемах. Но если ранее он был организованным и вдруг начал забывать важные события, это может быть тревожным сигналом, заключил врач.
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