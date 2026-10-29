Психиатр назвал тревожные признаки начинающейся деменции

29 октября 2026, 17:15

Психиатр Исаев: Перевод разговора на другую тему может говорить о развитии деменции

Фото: iStock/fizkes

Психиатр Руслан Исаев назвал тревожные признаки начинающейся деменции. Об этом сообщают «Известия».