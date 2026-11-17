Стало известно, когда наступают первые положительные изменения в организме после отказа от курения
Поэтапные положительные изменения в организме начинаются уже через несколько минут после отказа от курения. Об этом пишет издание Terra со ссылкой на Бразильский национальный институт рака.
Через 20 минут после последней сигареты частота сердечных сокращений и артериальное давление начинают уменьшаться. Через 12 часов уровень угарного газа приходит в норму, что облегчает транспортировку кислорода кровью.
Через 48 часов у многих улучшается обоняние и вкус. В течение 2-12 недель кровообращение становится лучше, а легкие функционируют эффективнее. Кашель и одышка обычно уменьшаются в течение 1-12 месяцев. Через один-два года риск инфаркта снижается, а через 5-10 лет — риск инсульта, рака полости рта, горла и гортани.
Примерно через 10-15 лет после отказа от сигарет риск рака легких уменьшается вдвое по сравнению с курильщиками. В то же время риск ишемической болезни сердца может стать таким же, как у тех, кто никогда не курил.
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