17 ноября 2026, 19:07

Terra: Риск развития инфаркта снижается через один-два года после отказа от сигарет

Фото: iStock/MarcBruxelle

Поэтапные положительные изменения в организме начинаются уже через несколько минут после отказа от курения. Об этом пишет издание Terra со ссылкой на Бразильский национальный институт рака.