Гастроэнтеролог сделала предупреждение россиянам с большой талией
Гастроэнтеролог Ольга Сухарева сделала важное предупреждение россиянам, которые имеют большую талию. Об этом она сообщила в личном блоге.
Согласно мнению специалиста, окружность талии более 94 сантиметров у мужчин и более 80 сантиметров у женщин может свидетельствовать об инсулинорезистентности. По её словам, это состояние является начальной стадией развития сахарного диабета.
Врач отметила, что инсулинорезистентность способна возникать не только у людей с избыточным весом. На развитие этого состояния влияют различные факторы, такие как абдоминальный жир даже при нормальном индексе массы тела, недостаточная мышечная масса, неправильное питание, недостаток физической активности, генетическая предрасположенность, а также синдром поликистозных яичников. В связи с этим Сухарева рекомендовала с раннего возраста уделять внимание физической активности, контролировать уровень холестерина в крови и следить за своим рационом.
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