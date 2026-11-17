17 ноября 2026, 19:57

Врач Сухарева: Развитие сахарного диабета начинается с инсулинорезистентности

Фото: iStock/huettenhoelscher

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева сделала важное предупреждение россиянам, которые имеют большую талию. Об этом она сообщила в личном блоге.