25 ноября 2026, 20:37

Диетолог Залетова: сухофрукты с сахаром не уступают конфетам по калорийности

Фото: Istock/egal

Диетолог Татьяна Залетова рассказала, что добавленный сахар повышает калорийность сухофруктов до уровня кондитерских изделий, а диоксид серы может навредить здоровью.





В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что сухофрукты оправданно заменяют конфеты: чернослив помогает при запорах, инжир богат пищевыми волокнами, а курага и изюм — калием, магнием и железом.

«Однако опасность заключается в том, что при сушке фрукты теряют воду, поэтому увеличивается концентрация сахаров и калорийность на 100 граммов продукта. По последнему показателю небольшая горсть сухофруктов может быть сопоставима с несколькими конфетами. Учитывая это, надо знать меру. Для здорового взрослого разумная порция составляет 20-40 граммов в день», — рассказала эксперт.