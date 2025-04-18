Диетолог предупредила об опасности пищевого глицерина

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Пищевой глицерин действительно может вызывать у детей помутнение сознание, однако к таким серьезным последствиям способно привести только употребление в большом количестве. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя медицинское исследование об опасности напитков, содержащих глицерин.
«Это соединение имеет свойство притягивать воду, поэтому способно оказывать некоторый слабительный, а также мочегонный эффект. В результате организм теряет жидкость, после чего может упасть давление и даже начаться помутнение сознания», — пояснила диетолог в беседе с «Москвой 24».Тем временем кондитер Георгий Хачинян рассказал, как выбрать настоящий шоколад. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на NEWS.ru, эксперт указал, что в составе натурального лакомства на первом месте должно быть указано какао. Если же сначала идет сахар, подчеркнул он, то в упаковке низкокачественная сладкая плитка.
«Шоколад должен содержать какао-масло — натуральный жир, извлеченный из какао-бобов. Лучше отказаться от продуктов, в составе которых указаны заменители какао-масла, такие, как пальмовое, соевое или рапсовое масло», — добавил Хачинян.Читайте также:
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