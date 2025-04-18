«Продлевает жизнь на годы»: диетолог рассказал о неожиданной пользе кофе

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Несмотря на страшные мифы о вреде кофе для нервной системы, реальные исследования показывают, что кофе сокращает риск возрастных болезней и заболеваний в легкой форме, а умеренное суточное потребление этого напитка продлевает жизнь на 3-4 года. Об этом заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург.
«Считается, что кофеин — вещество, которое улучшает микроциркуляцию организма: головного мозга, сосудистого кровоснабжения, работу сердца, что, конечно же, влияет на качество и продолжительность жизни. Но, помимо кофеина, напиток содержит еще ряд биоактивных веществ, которые тоже обладают противовоспалительным и оздоровительным действием», — рассказал эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».При этом диетолог отметил, что лучше не пить растворимый кофе, который продается в порционных пакетиках, так как в них часто добавляют растительные жиры и сахар, которые повышают риск развития атеросклероза. К тому же, добавил он в разговоре с «Москвой 24», сахар может привести к диабету и ожирению, потому лучше пить напиток без него и без сладких сиропов.
«В целом важно употреблять напиток в умеренном количестве, а это не более четырех-пяти чашек в день. Если выпивать больше, риск вреда для здоровья увеличится», — заключил Гинзбург.Читайте также:
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