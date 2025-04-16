Диетолог раскрыла, как можно продлить жизнь с помощью одного продукта

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Замена сливочного масла на растительное может продлить жизнь. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Она рассказала, что в марте текущего года американские ученые провели работу для выявления связи потребления сливочного и растительных масел с риском общей смертности среди взрослого населения США.
Так, по словам специалиста, дополнительные 10 граммов растительного масла в день могут снизить риск смертности от рака на 11%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 6%.
Дианова пояснила, что растительные жиры богаты ненасыщенными жирными кислотами и фитостеринами. Они повышают липопротеиды высокой плотности и снижают воспалительные процессы.
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«Самое высокое потребление сливочного масла связано с повышением риска общей смертности на 15%, тогда как самое высокое потребление растительных масел — с понижением риска смертности на 15%. Статистически значимая связь была обнаружена для трех растительных масел: оливкового, соевого и рапсового», — сказала Дианова в беседе с NEWS.ru.
Так, по словам специалиста, дополнительные 10 граммов растительного масла в день могут снизить риск смертности от рака на 11%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 6%.
Дианова пояснила, что растительные жиры богаты ненасыщенными жирными кислотами и фитостеринами. Они повышают липопротеиды высокой плотности и снижают воспалительные процессы.
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Элина Позднякова