Врач РКБ раскрыл, сколько шагов в день нужно проходить на самом деле
На пресс-конференции заведующий отделением ортопедии №2 Республиканской клинической больницы Татарстана Рамиль Салихов сообщил, сколько шагов в день необходимо проходить для оздоровления, передает «Татар-информ».
По его словам, существует распространённое мнение, что для поддержания здоровья нужно проходить 8–10 тысяч шагов в день. Однако, согласно мнению Салихова, это не совсем верно.
На самом деле, польза заключается в непрерывной ходьбе в течение получаса, что составляет около 5 тысяч шагов. Врач РКБ отметил, что идея о том, что количество шагов, пройденных за день, имеет значение, является мифом, придуманным японскими разработчиками гаджетов. Они предлагали пройти около 10 тысяч шагов, чтобы якобы выполнить дневную норму, заключил он.
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