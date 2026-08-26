Россиянам раскрыли составляющие идеального рациона

26 августа 2026, 17:47

Врач Косенкова: Основу питания человека должна составлять растительная пища

Фото: iStock/Muratani

Главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова назвала составляющие идеального, на ее взгляд, рациона. Об этом пишет РИА Новости.