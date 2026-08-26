Россиянам раскрыли составляющие идеального рациона
Главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова назвала составляющие идеального, на ее взгляд, рациона. Об этом пишет РИА Новости.
Основу здорового питания, по мнению Косенковой, должны составлять растительные продукты: овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи и семена. Они содержат важные микроэлементы и клетчатку, необходимую для нормального пищеварения.
Врач отметила, что в рационе должны присутствовать сложные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство насыщения и не вызывают резких колебаний уровня сахара в крови. К таким продуктам относятся макароны из твердых сортов пшеницы, булгур, коричневый рис и хлеб из цельнозерновой муки.
Косенкова подчеркнула, что белок также является важной составляющей сбалансированного питания. Она рекомендовала включать в рацион рыбу, морепродукты, птицу, яйца и кисломолочные продукты с низким содержанием жира.
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