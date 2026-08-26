Достижения.рф

Россиянам раскрыли составляющие идеального рациона

Врач Косенкова: Основу питания человека должна составлять растительная пища
Фото: iStock/Muratani

Главный врач московской поликлиники №220 Анна Косенкова назвала составляющие идеального, на ее взгляд, рациона. Об этом пишет РИА Новости.



Основу здорового питания, по мнению Косенковой, должны составлять растительные продукты: овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи и семена. Они содержат важные микроэлементы и клетчатку, необходимую для нормального пищеварения.

Врач отметила, что в рационе должны присутствовать сложные углеводы, которые обеспечивают длительное чувство насыщения и не вызывают резких колебаний уровня сахара в крови. К таким продуктам относятся макароны из твердых сортов пшеницы, булгур, коричневый рис и хлеб из цельнозерновой муки.

Косенкова подчеркнула, что белок также является важной составляющей сбалансированного питания. Она рекомендовала включать в рацион рыбу, морепродукты, птицу, яйца и кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0