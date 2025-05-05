Диетолог рассказала о неожиданных свойствах вишни и черешни

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Тем, кто страдает бессонницей, стоит обратить внимание на вишню и черешню, ведь в них содержится мелатонин — гормон сна.
Как рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина, если у человека нет серьёзных проблем со сном, то на ужин можно выпить вишнёвый сок. Это поможет быстрее заснуть.
А придерживаться популярной в интернете черешневой диеты не стоит. Голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию, отметила Соломатина.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что женщине нужны водорастворимые витамины для поддержания репродуктивного здоровья.
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А придерживаться популярной в интернете черешневой диеты не стоит. Голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию, отметила Соломатина.
Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что женщине нужны водорастворимые витамины для поддержания репродуктивного здоровья.
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Анастасия Чубина