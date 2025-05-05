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Россиянам рассказали, как сократить потребление натрия

Фото: iStock/igoriss

Фото: iStock/igoriss

В рационе россиян, которые часто питаются покупными готовыми продуктами, содержится очень много натрия. Это вещество есть в хлебе, пицце, мясных деликатесах и других популярных продуктах.
В одной чайной ложке поваренной соли содержится порядка 2400 мг натрия, а по федеральным рекомендациям большинству здоровых взрослых людей следует потреблять не более 2300 мг в день. Однако, если у человека имеются проблемы со здоровьем, например, гипертония, то вводятся более строгие ограничения.

Издание Pravda.Ru перечислило продукты, в которых содержится повышенное количество натрия.

Так, в хлебобулочных изделиях, а также в вафлях и блинах, приготовленных из смесей, содержится 15% от рекомендуемой суточной нормы этого вещества в одной порции. Следует выбирать цельнозерновые продукты, чтобы сократить потребление натрия.

Очень высокий уровень натрия содержат мясные деликатесы и вяленое мясо. Особое внимание стоит уделить бекону, салями, пепперони, прошутто, чоризо, ветчине и другим подобным продуктам.

Также много натрия в рацион добавляют консервированные супы. Одна чашка классического куриного супа с лапшой может содержать до 35% суточной нормы.

Солёные закуски, такие как чипсы, крекеры, крендельки и готовый попкорн, также содержат повышенный уровень натрия.

Много соли содержится и в сыре, причём в независимости от его способа приготовления, будь то твёрдые или мягкие сорта.

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Пластический хирург рассказал, какие процедуры нельзя делать у косметолога
05 мая 2025, 18:34

Фото: iStock/Wirestock

Кандидат наук, пластический хирург, руководитель клиники, заведующий отделением пластической хирургии сети клиник VIP Clinic Сергей Круглик рассказал о процедурах, которые не следует доверять косметологам.
В первую очередь специалист предупредил о коррекции носа не у хирурга. Также Круглик посоветовал не обращаться к косметологам при решении увеличить грудь.

«Безоперационная ринопластика у косметолога может привести к эмболии и таким страшным последствиям, как ишемия и потеря зрения из-за попадания гиалуроновой кислоты в сосуд», — объяснил врач «Газете.Ru».
Желающим избавиться от жировых ловушек на теле тоже прямой путь к пластическому хирургу. Только такой специалист поможет и при сильном нависании век, брыли, индюшачьи шеи, гравитационном птозе 3-й или 4-й степени.

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Диетолог рассказала о неожиданных свойствах вишни и черешни
Диетолог Соломатина заявила, что черешня является источником мелатонина
05 мая 2025, 14:48

Фото: iStock/mescioglu

Тем, кто страдает бессонницей, стоит обратить внимание на вишню и черешню, ведь в них содержится мелатонин — гормон сна.
Как рассказала Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина, если у человека нет серьёзных проблем со сном, то на ужин можно выпить вишнёвый сок. Это поможет быстрее заснуть.

А придерживаться популярной в интернете черешневой диеты не стоит. Голодание с использованием любого одного продукта только усиливает аппетит и способствует перееданию, отметила Соломатина.

Ранее кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что женщине нужны водорастворимые витамины для поддержания репродуктивного здоровья.

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Кардиолог назвал три главных признака инсульта
Кардиолог Копылов: инсульт распознается по онемению частей тела
01 мая 2025, 10:53

Фото: istockphoto/Tunatura

Каждый год в России от острого нарушения мозгового кровообращения погибает полмиллиона человек. У каждого пятого, перенесшего инсульт, в течение года развивается повторное острое нарушение мозгового кровообращения, при котором вероятность летального исхода увеличивается.
Профессор-кардиолог, доктор медицинский наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов в беседе с «Радио 1» рассказал, как можно распознать инсульт на ранних стадиях.

По словам специалиста, есть всего три симптома, которые могут свидетельствовать об инсульте.

  1. Нарушение равновесия или речи: если у вас возникли проблемы во время разговора, вы испытываете трудности при ходьбе, то это повод незамедлительно обратиться к врачу.
  2. Онеменение частей тела: если вы перестали чувствовать руку или ногу, это может говорить о произошедшем инсульте.
  3. Онемение части лица: если вы не можете пошевелить уголками губ и бровями, то нужно срочно вызывать скорую помощь.
«Это все признаки, которые должны приводить в настороженность. Важно помнить, что для инсульта очень важно время попадания в специализированный центр. Чем раньше вы вызовете скорую помощь, тем больше шансов, что врачи смогут вам помочь», — сказал Филипп Копылов.

Кардиолог отметил, что, как показывают некоторые исследования, аспирин может помочь человеку с инсультом.
«Чтобы предотвратить такие случаи, нужно обследоваться у терапевтов и кардиологов, следить за уровнем холестерина и сахара и обязательно, если есть повышенное давление, принимать лекарства для снижения давления», — добавил врач.

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Диетолог рассказала, как есть шашлык без вреда для здоровья
Диетолог Королева: Шашлык стоит заедать овощами, чтобы избежать запоров
30 апреля 2025, 15:15

Фото: iStock/Nadezhda_Nesterova

В преддверии майских праздников россияне находятся в предвкушении отдыха и шашлыка. О том, как избежать запоров и провести выходные в добром здравии, рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
«Предпочтение лучше отдавать тем шашлыкам, которые не имеют на поверхности пережаренной корочки, которая может встать колом в нашем кишечнике. И не стоит добавлять большое количество уксуса и соли — это тоже не полезно для людей, уязвимых перед нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта», — рассказала Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она также подчеркнула, что вместе с шашлыком стоит употреблять большое количество овощей и зелени. По её словам, растительная клетчатка, физнагрузки а также достаточное количество воды в организме является залогом для сохранения здорового организма и кишечника.

Тем временем эксперты «X5 Клуба» выяснили, какой из маринадов для шашлыка является самым выгодным. Результаты исследования приводит «Газета.Ru».

«Кефирный маринад в 2025 году обойдется примерно в 352 рубля. В него входят лук (115 рублей), приправа хмели-сунели (62 рубля), кефир (155 рублей), соль и перец по вкусу (около 20 рублей). А вот стоимость лукового маринада значительно ниже — 54 рубля (34 рубля — это 500 граммов репчатого лука и 20 рублей — соль и перец)», — говорится в сообщении.

При этом за маринад на минеральной воде придется отдать 201 рубль, за томатный — 277 рублей, а за маринад с майонезом — 240 рублей.

Самым дорогим в текущем году является маринад с пивом — 445 рублей, при этом медово-горчичный маринад обойдётся в 239 рублей.

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#опасность
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Россиян предупредили об опасности недожаренного шашлыка
Врач Литвинова-Гразион: в недожаренном шашлыке могут быть паразиты
30 апреля 2025, 14:43

Фото: iStock/yulenochekk

Недожаренный шашлык может нанести вред здоровью, а также привести к заражению паразитами. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Надежда Литвинова-Гразион.
«В сыром или недостаточно прожаренном мясе свинины могут находиться паразиты, такие как трихинеллы, вызывающие трихинеллез. Заболевание сопровождается мышечными болями и лихорадкой. Не менее опасен бычий цепень, который также может находиться в мясе. Личинка паразитов имеет прочную оболочку, которая выживает при недостаточной тепловой обработке», — рассказала Литвинова-Гразион в беседе с «Газетой.Ru».

Врач также предупредила, что при употреблении непрожаренного мяса можно заразиться сальмонеллой и кишечной палочкой, что может обернуться болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

Литвинова-Гразион призвала тщательно убеждаться в готовности мяса и использовать только свежие и качественные продукты.

Тем временем в преддверии майских праздников в магазинах растёт ассортимент уже замаринованного шашлыка. В Роскачестве рассказали RT, что при покупке такого продукта необходимо обратить внимание на условия хранения и сроки годности.

«При покупке готового шашлыка в первую очередь необходимо обратить внимание на условия хранения и дату изготовления продукта. Для хранения такого скоропортящегося продукта, как шашлык в маринаде, необходимо наличие холодильного оборудования и соблюдение температуры в пределах не выше 6 °C», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, мясо должно быть однородного цвета, без серого оттенка и неприятного запаха. При этом упаковка не должна быть нарушена. Также россиян призвали покупать замаринованное мясо в уже проверенных местах.

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#шашлык
#опасность
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