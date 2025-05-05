Россиянам рассказали, как сократить потребление натрия

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В рационе россиян, которые часто питаются покупными готовыми продуктами, содержится очень много натрия. Это вещество есть в хлебе, пицце, мясных деликатесах и других популярных продуктах.
В одной чайной ложке поваренной соли содержится порядка 2400 мг натрия, а по федеральным рекомендациям большинству здоровых взрослых людей следует потреблять не более 2300 мг в день. Однако, если у человека имеются проблемы со здоровьем, например, гипертония, то вводятся более строгие ограничения.
Издание Pravda.Ru перечислило продукты, в которых содержится повышенное количество натрия.
Так, в хлебобулочных изделиях, а также в вафлях и блинах, приготовленных из смесей, содержится 15% от рекомендуемой суточной нормы этого вещества в одной порции. Следует выбирать цельнозерновые продукты, чтобы сократить потребление натрия.
Очень высокий уровень натрия содержат мясные деликатесы и вяленое мясо. Особое внимание стоит уделить бекону, салями, пепперони, прошутто, чоризо, ветчине и другим подобным продуктам.
Также много натрия в рацион добавляют консервированные супы. Одна чашка классического куриного супа с лапшой может содержать до 35% суточной нормы.
Солёные закуски, такие как чипсы, крекеры, крендельки и готовый попкорн, также содержат повышенный уровень натрия.
Много соли содержится и в сыре, причём в независимости от его способа приготовления, будь то твёрдые или мягкие сорта.
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Издание Pravda.Ru перечислило продукты, в которых содержится повышенное количество натрия.
Так, в хлебобулочных изделиях, а также в вафлях и блинах, приготовленных из смесей, содержится 15% от рекомендуемой суточной нормы этого вещества в одной порции. Следует выбирать цельнозерновые продукты, чтобы сократить потребление натрия.
Очень высокий уровень натрия содержат мясные деликатесы и вяленое мясо. Особое внимание стоит уделить бекону, салями, пепперони, прошутто, чоризо, ветчине и другим подобным продуктам.
Также много натрия в рацион добавляют консервированные супы. Одна чашка классического куриного супа с лапшой может содержать до 35% суточной нормы.
Солёные закуски, такие как чипсы, крекеры, крендельки и готовый попкорн, также содержат повышенный уровень натрия.
Много соли содержится и в сыре, причём в независимости от его способа приготовления, будь то твёрдые или мягкие сорта.
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Анастасия Чинкова