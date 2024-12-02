Хирург назвал симптомы опухоли головного мозга

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О наличии опухоли головного мозга могут говорить сильнейшие головные боли, судороги, онемение, потеря слуха, шум в ушах, нарушение кожной чувствительности в различных частях тела и рвота. Об этом сообщил преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. По его словам, временами боль в голове в таком случае не получается заглушить даже обезболивающими.
«Опухоль мозга — это новообразование в тканях мозга и его оболочек. Головной мозг находится внутри черепа, который обеспечивает его защиту. При этом из-за прочности и несмещаемости костей любая патология мозга вызывает сдавление его тканей и может привести к нарушению работы его отделов. Самое страшное — нарушение работы сосудодвигательного и дыхательного центров, которое приводит к смерти», — отметил врач в беседе с «Известиями».Тем временем иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, как избежать заражения микоплазменной пневмонией. В первую очередь следует ограничить социальные контакты, регулярно проветривать помещения и носить медицинские маски.
«Чаще всего симптомы похожи на ОРВИ: небольшая температура, кашель, недомогание. В более тяжелых случаях – одышка, синюшность кожных покровов, более сильная слабость и температура выше», – указал эксперт в комментарии для «Москвы 24».Иммунолог подчеркнул, что вакцины от микоплазменной пневмонии на данный момент нет, потому риск заболевания можно снизить только соблюдая общие меры предосторожности.
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