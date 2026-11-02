В России началась сокращённая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
На этой неделе граждане будут работать всего четыре дня. Такое сокращение связано с Днём народного единства, который ежегодно отмечается в России и входит в перечень нерабочих праздничных дней. На этот раз он выпадает на среду.
День народного единства — это довольно молодой праздник, посвящённый единству жителей России. Его учредили в декабре 2004 года. Он был призван сохранить память о событиях 1612 года и напомнить о роли объединения общества в преодолении государственного кризиса.
В Москве и Подмосковье к 4 ноября подготовили различные концерты, экскурсии, спектакли и мастер-классы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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