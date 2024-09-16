«Ожирение печени»: диетолог раскрыла главные опасности свежевыжатого сока

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16 сентября отмечается международный «День сока». О том, как правильно пить сок, на что обращать внимание и какие минусы присутствуют в этом напитке, рассказала врач-диетолог Елена Саламатина в эфире «Радио 1».
«Польза сока зависит от исходного сырья, то есть из чего его отжали. В соке, как и в любом продукте есть не только польза, но и вред. Фрукты бывают очень сладкими и содержат в себе фруктозу и сахарозу. Фруктоза не требует выброса инсулина, способствует возникновению ожирения печени, при этом меньше вырабатывается гормон сытости. Об этом нужно помнить особенно тем, кто страдает лишним весом, диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями», — рассказала диетолог.
Кроме того, специалист предупредила, что фруктовый сок не стоит пить на голодный желудок, так как кислоты, содержащиеся в нем, могут даже у здорового человека вызвать изжогу и другие проблемы с ЖКТ. Кроме того, сладким соком не стоит запивать еду. Лучше всего свежевыжатый сок выпить через полтора часа после приема пищи.
В овощных соках содержится меньше сахаров, чем во фруктовых. Однако употреблять их в большом количестве тоже не стоит, отметила эксперт.
«Из овощей часто делают смузи. Этот напиток полезнее отжатого сока. Свекольный сок можно пить для понижения давления, однако его стоит подержать два часа в холодильнике, во избежание диареи. Не нужно самостоятельно садиться на соковую диету для очищения организма или похудения. Любой сок следует пить в небольшом количестве, например, один стакан не принесет вреда», — отметила Саламатина.
Она предупредила, что сок легко передозировать. Человеку достаточно съесть один апельсин, при этом стакан сока помещает в себе 3-4 апельсина. Специалист также отметила, что кислые соки раздражают не только желудок, но и зубную эмаль. После употребления сока стоит сполоснуть рот.
«Пакетированные соки также имеют микро и макроэлементы. Однако в них добавляются консерванты, сахар, аскорбиновая кислота. Фактически пакетированный сок — это десерт, который лучше, чем газировка, но увлекаться его употреблением не стоит», — пояснила собеседница «Радио 1».
Она уточнила, что пастеризованные соки содержат больше полезных веществ, чем восстановленные.
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