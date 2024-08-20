«Результат на следующий день»: Диетолог рассказала, как с помощью яблок сбросить вес

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Яблоки — сезонный летний продукт, который доступен практически каждому человеку. Этот фрукт используют по-разному: едят свежим, кладут в блюда и запекают. Как же можно использовать яблоки, чтобы они принесли максимальную пользу для организма?
Врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что яблоки — полезный продукт, который часто используется в лечебных программах, в том числе как средство для снижения массы тела.
Она добавила, что до полутора килограмма яблок в день достаточно, чтобы получить полезные компоненты, снабдить себя энергией и полезными микроэлементами.
Также диетолог уточнила, что яблоки можно запекать или делать из них домашний сок.
По словам Маргариты Королевой, яблоки не рекомендуется употреблять в вечернее время, потому что они вызывают газообразование.
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«Яблоки считаются некалорийным продуктом — около 50 килокалорий, поэтому их часто используют для разгрузочных дней. Можно взять шесть плотных зеленых яблок, вырезать небольшой кратер, добавить в этот краток клюквы или брусники и запечь в духовке на 60-70 градусах в течение 15 минут. У вас будет шесть приемов пищи, благодаря которым вы насытитесь и снизите массу тела на килограмм», — сказал диетолог.
Она добавила, что до полутора килограмма яблок в день достаточно, чтобы получить полезные компоненты, снабдить себя энергией и полезными микроэлементами.
«При нужно пить не менее 2,5 — 2,8 литра жидкости. Результат уже будет на следующий день: улучшится работа кишечника, потому что растительная клетчатка поддерживает кишечника и освобождает его от содержимого», — объяснила эксперт.
Также диетолог уточнила, что яблоки можно запекать или делать из них домашний сок.
«Яблоки можно запекать на низких температурах в духовке, питательная ценность будет сохранена. Можно сделать сок, но не добавлять туда ничего и помнить, что это не вода и не жидкость, а питательный продукт, который может быть использован в качестве перекуса или как самостоятельное блюдо», — сказал специалист.
По словам Маргариты Королевой, яблоки не рекомендуется употреблять в вечернее время, потому что они вызывают газообразование.
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Анастасия Бондарева