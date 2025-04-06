Развеян распространенный миф о пальмовом масле

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Вред пальмового масла для здоровья — это распространенный миф, который зародился во время конкурентной борьбы, не имеющий доказательств. Об этом заявил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, пальмовое масло не только безопасно, но и полезно для здоровья, так как содержит витамин Е, природные антиоксиданты и не имеет в своем составе опасных трансжиров. Наиболее полезным он назвал красное пальмовое масло из-за большого содержания каротинов.
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«Проблема пальмового масла заключается в антимаркетинге, который был использован в конкурентной борьбе. ВОЗ никогда не утверждала, что пальмовое масло опасно для здоровья. Научные данные разные мифы о вреде также не подтверждают», — подчеркнул диетолог.Читайте также:
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