«Каши и нежирные бульоны»: диетолог рассказала, как очистить организм после праздников

12 января 2026, 17:32

Диетолог Соломатина: во время застолий страдают поджелудочная железа и печень

Фото: iStock/Andrey Nikitin

После длинных новогодних праздников стоит пересмотреть свой рацион на более полезный. Такой совет дала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.





Она пояснила, что во время застолий больше всего страдают поджелудочная железа, слизистая желудочно-кишечного тракта, печень и желчный пузырь. После праздников она порекомендовала включить в свой рацион каши, супы, нежирные бульоны, творожные запеканки, куриную грудку и мясо индейки.





«Если вы планируете есть мясо, то лучше делать это в виде тефтелек и котлет. Это можно сравнить с рационом для детей, у которых еще недостаточно хорошо сформирован желудочно-кишечный тракт, и он не может переваривать тяжелую пищу», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

«Обычные пищевые привычки тоже стоит вернуть — завтракать, обедать и ужинать примерно в одно время, перейти с праздничного меню на обычный рацион, есть поменьше сладостей, воздержаться от алкоголя. Это базовый минимум, который поможет выйти с каникул с минимальным стрессом», — уточнила эксперт.