«Каши и нежирные бульоны»: диетолог рассказала, как очистить организм после праздников
Диетолог Соломатина: во время застолий страдают поджелудочная железа и печень
После длинных новогодних праздников стоит пересмотреть свой рацион на более полезный. Такой совет дала кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина.
Она пояснила, что во время застолий больше всего страдают поджелудочная железа, слизистая желудочно-кишечного тракта, печень и желчный пузырь. После праздников она порекомендовала включить в свой рацион каши, супы, нежирные бульоны, творожные запеканки, куриную грудку и мясо индейки.
«Если вы планируете есть мясо, то лучше делать это в виде тефтелек и котлет. Это можно сравнить с рационом для детей, у которых еще недостаточно хорошо сформирован желудочно-кишечный тракт, и он не может переваривать тяжелую пищу», — рассказала Соломатина «Вечерней Москве».
По словам эксперта, после «праздничной нагрузки» лучше питаться диетической едой, разделяя ее на небольшие порции, чтобы процесс переваривания происходил легче. Соломатина отметила, что в разгрузочные дни стоит отказаться от жареной и острой пищи.
В свою очередь кандидат медицинских наук и эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская посоветовала в беседе с RT после праздников каждый день ложиться хотя бы на 15-30 минут раньше, чтобы постепенно привыкать к ранним отбоям.
«Обычные пищевые привычки тоже стоит вернуть — завтракать, обедать и ужинать примерно в одно время, перейти с праздничного меню на обычный рацион, есть поменьше сладостей, воздержаться от алкоголя. Это базовый минимум, который поможет выйти с каникул с минимальным стрессом», — уточнила эксперт.
Она также посоветовала утро после каникул начать с прохладного душа или умыться холодной водой. Первые 2-3 дня, по словам Демьяновской, стоит проявлять к себе осознанную снисходительность и не планировать слишком много задач.