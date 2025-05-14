Кардиолог назвал способы вовремя распознать тромбозы

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При нарушении гемостаза (природный механизм свертывания крови) тромбы могут образовываться спонтанно и нарушать кровоснабжение органов и тканей. Как вовремя распознать недуг, рассказал сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай.
«Наиболее часто у пациентов выявляют так называемые красные тромбы (образованы из красных клеток крови — тромбоцитов и эритроцитов). Особенность таких тромбов в том, что они появляются в глубоких и поверхностных венах с замедленным кровотоком и в момент наибольшей свертываемости крови», — объяснил Лахмай в беседе с «Известиями».
По его словам, красные тромбы становятся причиной варикоза и тромбофлебита.
Есть и белые тромбы, которые формируются обычно в артериях головного мозга, сердечной мышцы, почек, легкого и венах конечностей, отметил врач. Чтобы вовремя выявить у себя риски возникновения тромбоза, необходимо сдавать кровь на общий анализ общий анализ крови, коагулограмму и анализы на факторы свертывания. В случае плохих результатов, врач направит на УЗИ сосудов.
Тем временем директор центра иммунокоррекции врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре с RT рассказала, что магнитные бури отрицательно влияют на самочувствие людей.
«Воздействию магнитных бурь подвержены все люди с сосудистыми заболеваниями — перенёсшие инсульты, инфаркты, а также страдающие гипертонией», — предупредила Лапа.
Она также добавила, что в эти периоды многие могут чувствовать усталость, слабость и головные боли.
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