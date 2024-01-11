Диетолог Королева: Ожирение может привести к деменции

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz
Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что между ожирением способно влиять на когнитивные функции и даже способно привести к деменции.
«Абдоминальное ожирение является следствием нерационального питания, что не может не сказаться на здоровье гиппокампа — одного из важных отделов человеческого мозга, отвечающего за эмоции и память. Клетки такого жира имеют плотную мембрану и переполнены достаточно агрессивными воспалительными молекулами, которые ведут к уменьшению зоны гиппокампа. Объём этой области мозга напрямую связан с его функцией, и чем дольше человек является обладателем жира, тем меньше становится его гиппокамп. Как следствие, прогрессивное снижение памяти, что в итоге может привести к деменции», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.
Она добавила, что вышеупомянутый тип ожирения формируется из-за неправильного режима питания, в частности, длинных голодных отрезков времени, а также употребления рафинированной пищи с высоким уровнем жира и низкой питательной ценностью.
Читайте также:
Мясников: Кофе может спасти от цирроза печени
Врач Демьяновская заявила об опасности переизбытка минералки при болезнях почек
Диетолог дал совет, как покупать меньше вредной еды и экономить деньги в супермаркете
Мелисса Тимофеева