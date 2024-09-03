«Настоящий суперфуд»: диетолог Дианова раскрыла неочевидную пользу томатов

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Томаты содержат вещество, которое эффективно помогает уменьшить количество мясного в рационе и тем самым значительно улучшить состояние здоровья.
Об этом сообщила «Радио 1» исполнительный директор автономной некоммерческой организации Национальный исследовательский центр «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
Однако, по её словам, пациенты боятся, так как не уверены, что это будет вкусно.
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«Томаты – это настоящий суперфуд. Недавно я нашла новые научные данные, которые были опубликованы этим летом. Они очень подходят под портрет моего среднестатистического пациента. У всех есть заболевания печени и чаще всего – лишний вес. Так вот, если бы большинство моих пациентов, мужчин от 35 лет до 50 лет, заменили один мясной приём пищи на растительную котлету, они совершили бы переворот для своего здоровья», – заверила врач.
Однако, по её словам, пациенты боятся, так как не уверены, что это будет вкусно.
«Но я нашла исследование авторитетного журнала Food. Там публикуют результаты изучения влияния разных компонентов на пищевое производство. Так вот, в томатах есть такой уникальный компонент, которому можно петь оды. Это антиоксидант ликопин. Учёные добавляли в продукты томатный порошок и пришли к выводу, что он улучшает цвет растительной котлеты, даёт ей невероятный вкус, близкий к мясу. А ведь это просто порошок!», – подчеркнула Дианова.По словам диетолога, её такой вывод очень удивил и оказался неожиданным.
«Но теперь для меня как для врача есть новый аргумент, чтобы убеждать моих пациентов, мужчин среднего возраста», – отметила собеседница «Радио 1».Вместе с тем она предупредила, что неумеренное количество помидоров в рационе может вызвать изжогу.
«У меня была пациентка из Воронежа, которая очень любила томаты и сильно мучилась изжогой. Когда она ко мне обратилась, я неделю наблюдала за её рационом. Она писала мне, что она ест и в каких объёмах. Оказалось, что у неё не было ни одного приёма пищи без томатов. И я поняла, что именно их большое количество вызывает изжогу. Что мы сделали? Я ей не запретила совсем всё, а просто попросила урезать количество томатов в рационе в три раза», – рассказала диетолог.По словам Нурии Диановой, пациентка не верила, что именно томаты виновны в изжоге, но в итоге врач оказалась права.
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Лора Луганская